Peste 1.500 de familii şi-au evacuat apartamentele din zonă înainte ca turnurile de 32, respectiv 29 de etaje, să fie demolate. Turnurile au fost construite de o companie privată și nu erau încă ocupate.

Demolarea a durat mai puțin de 10 secunde și s-au folosit peste 3.700 de kilograme de material explozibil, notează CNN.

Pe rețelele de socializare, imaginile cu momentul în care cele două turnuri au fost puse la pământ au devenit rapid virale. În urmă au rămas un nor de praf şi zeci de mii de tone de moloz.

Destroyed in seconds: Noida’s Supertech #TwinTowers become the tallest structure to be demolished in India



It took ₹20 crore to demolish the ₹800 crore worth building.pic.twitter.com/9HdCDix0fl