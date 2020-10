Un teren de 23.000 de metri de la periferia orașului Tamil Nadu, plin de deșeuri menajere și din construcții, a fost transformat în numai opt luni, prin metoda japoneză Miyawaki de plantare, într-o adevărată pădure luxuriantă.

Autoritățile au plantat acolo 2.020 de copaci din aproximativ 40 de soiuri, care găzduiesc acum mai multe specii de păsări.

”Terenul era o oroare, cu resturi și gunoaie. Metoda Miyawaki a dat rezultate bune, astfel că vom să planta copaci, după aceeași metodă, și în alte trei locații din oraș”, a declarat Alby John Varghese, comisar adjunct regional al Chennai Corporation.

