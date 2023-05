Peste 50 de persoane ucise, sute rănite și zeci de mii de refugiați după izbucnirea unor violențe etnice în India

Confruntările au izbucnit pentru prima dată după ce mii de persoane au luat parte la un miting organizat de Uniunea Studenților Tribali din Manipur împotriva posibilei includeri a grupului etnic Meitei, majoritar în statul Manipur, în rândul triburilor recunoscute din India.

Cel puțin 55 de persoane au murit și alte 260 au fost internate în spital de când au izbucnit violențele la începutul acestei săptămâni, au declarat duminică oficialii spitalului din orașul Imphal.

Rănile suferite prin împușcare sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă răniții, potrivit oficialilor de la spitalele din regiune.

„Cei mai mulți dintre pacienți vin cu răni grave de gloanțe sau au fost loviți în cap cu lathis [bețe]”, a declarat medicul Mang Hatzow de la Spitalul Districtual Churachandpur din Manipur pentru CNN.

De asemenea, armata indiană a afirmat că 23.000 de civili au fugit de lupte, iar persoanele strămutate sunt găzduite în baze militare și garnizoane.

Armata a desfășurat trupe în stradă, iar autoritățile au implementat o întrerupere a internetului mobil timp de cinci zile.

„Sunt incendiate o mulțime de case”

Un tânăr lider de trib care lucrează în Imphal a declarat pentru CNN că locuința lui a fost vandalizată și jefuită pe 4 mai și că de atunci a stat într-o tabără a armatei.

Recomandări REPORTAJ. Am mers patru ore alături de protestatarii AUR. Ce i-a motivat să vină de la sute de km distanță la chemarea singurului lider de partid din România care e pomenit de susținători pe numele mic: ”George”

„Asistăm aici, din păcate, la ceea ce pare a fi o serie de atacuri sistematice, bine planificate. Execuția este aproape clinică și cunosc exact casele în care locuiesc oamenii din comunitățile tribale”, a spus liderul, care a cerut să nu fie identificat întrucât se teme pentru siguranța lui.

„Sunt incendiate o mulțime de case, toate bisericile noastre au fost vandalizate, unele au fost incendiate. Abia am scăpat – gloata era deja în casă. Am urcat gardul până la casa vecinilor. Tocmai am venit cu geanta mea pentru laptop la această tabără. Nu mai am nimic”, spune el.

Violențe etnice în statul Manipur din India Foto: Profimedia

Armata a precizat că a salvat un total de 23.000 de civili și i-a mutat în baze de operare și garnizoane militare. Acesta a adăugat că a existat o „rază de speranță” și o pauză în lupte din cauza operațiunilor de salvare, iar militarii au „lucrat fără oprire în ultimele 96 de ore pentru a salva civili din toate comunitățile și pentru a reduce violența și să restabilească normalitatea.”

Recomandări VIDEO. „Agentul David” dintr-un sat din Iași i-a oferit o lecție de bună-cuviință profesională cunoscutului procuror Horodniceanu

Armata a primit dreptul să tragă

La începutul acestei săptămâni, guvernatorul statului, Anusuiya Uikey, a emis un ordin care permite armatei să facă uz de foc de armă în efortul de a aduce situația sub control. Ordinul se aplică pentru „cazurile extreme în care toate formele de persuasiune, avertisment, forță rezonabilă etc. au fost epuizate”, iar situația „nu a putut fi controlată”.

Comunitatea Meitei, care reprezintă aproximativ 50% din populația statului Manipur, militează de mulți ani pentru a fi recunoscută ca un trib, ceea ce le-ar oferi acces la beneficii mai largi, inclusiv acces la sănătate, educație și locuri de muncă guvernamentale.

Triburile se numără printre cele mai dezavantajate grupuri socio-economice din India și în trecut li s-a refuzat accesul la educație și la oportunități de muncă. Dacă comunității Meitei i se acordă statutul de trib, alte grupuri tribale spun că se tem că nu vor avea șanse echitabile pentru locuri de muncă și alte beneficii.

Playtech.ro Gestul uluitor făcut de Harry la încoronare! Regele Charles se va înfuria teribil, nu era momentul

Viva.ro Ce s-a întâmplat când Prințesa Diana a confruntat-o direct pe Camilla. Replica pentru amanta lui Charles i-a uimit pe mulți

TVMANIA.RO Ramona Păuleanu, aventuri alături de gemenii săi. „Sunt încăpățânați amândoi”. EXCLUSIV

FANATIK.RO Orașele din România unde este cel mai bine să trăiești astăzi. Costurile mici îți fac viața foarte bună

Știrileprotv.ro Moda la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Ținute memorabile purtate de reginele şi prinţesele din străinătate | FOTO

Observatornews.ro A părăsit oraşul pentru simplitatea satului Viscri. Acum, Alex este vecinul Regelui Charles şi se mândreşte cu o mică afacere: "Viaţa aici este idilică"

Orangesport.ro Gigi Becali, pus la punct de cea mai bună fotbalistă a României în două rânduri! "Sunt remarci puţin spus penibile la adresa unei femei"

Unica.ro Așa a apărut Carmen Iohannis la încoronarea Regelui Charles. Detaliul care o să stârnească un val de reacții. Ce s-a aflat despre Prima Doamnă