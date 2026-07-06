Ce înseamnă indicatorul P-35

Autoritatea spaniolă pentru trafic a introdus un nou indicator rutier care ar putea crea confuzie în rândul șoferilor străini. Este vorba despre indicatorul P-35, destinat să avertizeze asupra unei porțiuni de drum unde două fluxuri de trafic trebuie să schimbe simultan banda de circulație. Șoferii care nu înțeleg semnificația acestui indicator și nu respectă regulile de circulație riscă amenzi de până la 200 de euro.

Indicatorul P-35 are forma triunghiulară specifică semnelor de avertizare, cu margine roșie. În interior sunt reprezentate două autoturisme și două săgeți care se intersectează, imagine ce poate părea confuză la prima vedere. Semnul anunță apropierea unei benzi de împletire a traficului, adică o zonă în care două fluxuri de vehicule trebuie să își schimbe simultan benzile de circulație.

Două fluxuri de trafic schimbă banda în același timp

Pe aceste porțiuni de drum, vehiculele aflate pe banda din stânga trebuie să se încadreze pe banda din dreapta, iar cele de pe banda din dreapta trebuie să treacă spre stânga.

Astfel, cele două fluxuri de trafic se intersectează pe o distanță relativ scurtă.

Semnul P-35 avertizează asupra unei configurații speciale a benzilor de circulație, iar nerespectarea regulilor poate fi sancționată cu o amendă de 200 de euro

Acest tip de amenajare rutieră este întâlnit în special în apropierea intrărilor și ieșirilor de pe autostrăzile spaniole, mai ales în zonele aglomerate din jurul marilor orașe. Deși aceste sectoare de drum există de mai mulți ani, până acum nu exista un indicator dedicat care să îi avertizeze din timp pe șoferi.

Autoritățile spaniole subliniază că, într-o astfel de zonă, niciunul dintre cele două fluxuri de trafic nu beneficiază automat de prioritate.

Conducătorii auto trebuie să coopereze pentru ca schimbarea benzilor să se desfășoare în siguranță.

Aceștia sunt sfătuiți să reducă viteza dacă este necesar, să păstreze o distanță suficientă față de celelalte vehicule și să permită celorlalți participanți la trafic să efectueze manevrele de încadrare.

Amenda ajunge la 200 de euro pentru șoferii care ignoră regulile

Șoferii care ignoră regulile de circulație sau adoptă un comportament periculos în aceste zone riscă o amendă de 200 de euro.

În Spania, sancțiunea trebuie achitată în termen de 20 de zile. În caz contrar, dosarul poate fi transmis autorităților fiscale spaniole, ceea ce poate complica procedura și poate genera costuri suplimentare.

Recomandări pentru turiști

Spania rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii care călătoresc cu mașina. Din acest motiv, șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare nu doar despre limitele de viteză și zonele cu restricții de mediu, ci și despre noile indicatoare rutiere introduse de autorități.

La întâlnirea indicatorului P-35, este recomandat ca șoferii să reducă viteza, să privească din timp înainte, să verifice oglinzile și să faciliteze schimbarea benzilor de circulație, evitând manevrele bruște sau încercările de a forța prioritatea.

Tot în Spania, un alt indicator rutier introdus recent creează confuzie în rândul multor conducători auto, iar necunoașterea semnificației sale poate aduce amenzi de până la 200 de euro.

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