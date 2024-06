Indicii referitoare la sursa mirosului de hazna din Aeroportul Timișoara: „Credem că vine din tavan”

Aeroportul Timișoara

„Credem că este vorba de tavan. În tavan este o tablă cu vată ignifugă la mijloc. Vata e tratată cu uree și înainte să se anvelopeze a plouat foarte tare, s-a umezit toată vata aia și dă mirosul ăla ciudat. A recunoscut cineva mirosul și ne-am dus, am tăiat, am scos vata și într-adevăr are același miros”, a declarat Daniel Stamatovici pentru Libertatea, subliniind, totuși, că nu este sută la sută sigur că aceasta este sursa mirosului.

Directorul aeroportului a mai declarat că o problemă este și faptul că ar fi trebuit montate 80 de aerisitoare care să usuce vata. „A fost ieri constructorul, vedem. Încercăm prima oară cu aerisitoare, să vedem dacă se usucă vata aia și dacă dispare mirosul. Dacă nu, va trebui schimbat tot. Sper să nu ajungem până acolo”, a mai spus oficialul.

Mirosul ar veni din tavan, spune directorul aeroportului, Daniel Stamatovici

Vor fi închise porțiuni din aeroport

Daniel Stamatovici susține că dacă trebuie înlocuit tavanul, porțiuni din aeroport vor fi închise. „Lăsăm anumite fluxuri să meargă și închidem alte fluxuri. Oricum nu lucrăm pe cinci deodată. Lucrăm pe mai puține și atunci e ok”, a mai explicat directorul.

Libertatea a relatat despre situația de la Aeroportul Timișoara, acolo unde persistă de mai mult de două săptămâni un miros de canalizare. Noul terminal al Aeroportului Timișoara a fost inaugurat la finalul lunii martie 2024, după o investiție de aproximativ 190 de milioane de lei, lucrările fiind realizate de firma Concelex.

„Deschiderea acestui nou terminal aeroportuar este dovada că România ştie să materializeze proiecte concrete din bani europeni. Este dovada că România ştie să construiască la standarde europene şi este dovada că avem viziunea şi avem capacitatea să asigurăm facilităţi pentru pasageri la cele mai înalte standarde de siguranţă şi confort”, a declarat ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, la inaugurare.

Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu, la inaugurarea aeroportului

La rândul său, premierul Marcel Ciolacu, prezent la inaugurarea terminalului a ținut să precizeze importanța obiectivului: „Este evident, este clar, cred că pentru toată lumea, că în sfârşit, după mai bine de 30 de ani, investiţiile au început să ţină pasul cu nevoile de dezvoltare ale comunităţii. Vedem aici o investiţie spectaculoasă, la cele mai înalte standarde şi acelaşi lucru se întâmplă în multe alte oraşe din ţară, fie că vorbim despre aeroporturile din Iaşi, Craiova sau Târgu Mureş”.

