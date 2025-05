Arheologii au găsit inelul în timpul unei săpături de rutină

Micul inel datează din perioada elenistică și a fost descoperit în Orașul lui David, din Parcul Național al Zidurilor Ierusalimului. Este al doilea inel de aur din perioada elenistică timpurie descoperit în acel loc de arheologi în mai puțin de un an.

„Această bijuterie descoperită acum a fost, cel mai probabil, îngropată atunci în contextul unei practici bine cunoscute din acea perioadă, care simboliza trecerea de la copilărie la maturitate”, au declarat cercetătorii de la Autoritatea pentru Antichități din Israel (IAA) și de la Universitatea din Tel Aviv, într-un comunicat.

„Am cernut pământul cu o sită, chiar lângă zona de săpătură, și, dintr-odată, Ben, care lucrează cu mine, scoate un inel de aur din pământ”, a declarat Rivka Lengler, arheolog în Orașul lui David.

„La început, era sigur că este un obiect modern, scăpat de unul dintre colegii noștri, dar când am examinat inelul, mi-am dat seama imediat că este ceva antic”.

Stratul arheologic în care a fost găsit inelul datează de la sfârșitul secolului al III-lea sau începutul secolului al II-lea î.Hr., cunoscut și sub numele de perioada celui de-Al Doilea Templu, care a durat de la aproximativ 516 î.Hr. până în anul 70 d.Hr., când templul a fost distrus de romani.

Stratul a oferit și alte artefacte valoroase

Acest strat a oferit și alte artefacte valoroase, precum cercei din bronz, un cercel de aur decorat cu imaginea unui animal cu coarne și o mărgea de aur ornamentată.

Inelul a fost descoperit în fundațiile unei clădiri mari, ceea ce sugerează că locuitorii acelui loc erau înstăriți, au explicat cercetătorii în comunicat. Iar faptul că mai multe artefacte prețioase au fost descoperite în zonă sugerează că cel care le-a îngropat ar fi urmat o tradiție.

„Faptul că cele două inele mici și celelalte bijuterii au fost toate descoperite sub podelele clădirii ridică posibilitatea ca acestea să fi fost îngropate intenționat”, a spus Marion Zindel, arheolog al IAA care a analizat inelul.

Inelul ar fi putut fi îngropat ca parte a unui ritual de trecere la maturitate, care era o „practică bine cunoscută în perioada elenistică”, a spus ea.

„Femeile logodite își îngropau bijuteriile și alte obiecte din copilărie în fundațiile casei, ca simbol al tranziției de la copilărie la viața adultă”, a explicat Zindel.

Piatra prețioasă a inelului corespunde tendințelor modei din acea perioadă

„Bijuteriile care combină aurul cu pietre prețioase viu colorate, precum granatul, erau bine cunoscute în acea perioadă, în care moda era influențată de țări din Est, precum India și Persia”, au declarat cercetătorii.

„Aceste influențe în materie de modă au fost posibile datorită cuceririlor lui Alexandru cel Mare și a deschiderii ulterioare a canalelor comerciale cu aceste regiuni”.

Arheologii au găsit, acum 50 de ani, în zona Cisiordaniei, un inel vechi de peste 2.000 de ani. În tot acest timp, inscripția de pe bijuterie nu a putut fi citită, dar cum tehnica a avansat, specialiștii au reluat încercările de a curăța inelul de bronz.

