Șocul energetic alimentat de conflictul din Orientul Mijlociu

Zona euro, puternic dependentă de importurile de resurse primare, resimte din plin efectele tensiunilor geopolitice. Inflația din sectorul energetic a suferit un salt masiv, urcând de la 10,3% în iulie la 14,3% în august.

Blocarea Strâmtorii Ormuz a perturbat grav rutele comerciale de aprovizionare, determinând majorări succesive ale cotațiilor la petrol și la produsele rafinate, în timp ce piața gazelor naturale din Europa se confruntă din nou cu o instabilitate accentuată.

În schimb, inflația de bază – indicatorul monitorizat atent de economiști, care exclude prețurile volatile ale energiei, alimentelor, alcoolului și tutunului – a înregistrat o ușoară temperare, scăzând de la 2,5% în iulie la 2,4% în august.

Piețele financiare mizează pe o nouă scumpire a creditelor

Evoluția accelerată a prețurilor a consolidat așteptările ca Banca Centrală Europeană (BCE) să adopte o nouă măsură de înăsprire a politicii monetare în cadrul ședinței programate pentru 10 septembrie.

Cotațiile de pe piețele financiare indicau o probabilitate de 98,9% pentru o majorare cu 0,25 puncte procentuale a dobânzii-cheie, nivel ce ar aduce rata de referință la 2,5%.

Aceasta ar reprezenta a doua scumpire a banilor din această vară, după ce BCE a crescut deja rata principală la 2,25% în luna iunie – prima decizie de acest fel luată din 2023 încoace.

Principala teamă a conducerii băncii centrale este ca acest șoc energetic, catalogat inițial drept temporar, să nu se înrădăcineze în economie și să declanșeze o spirală a creșterilor salariale și a prețurilor din sectorul serviciilor.

Presiune uriașă pe populație și pe mediul de afaceri

O nouă rundă de majorare a dobânzilor vine într-un moment de vulnerabilitate pentru economia europeană, în care populația îndatorată și companiile suportă deja costuri ridicate la utilități și combustibili.

Specialiștii avertizează că o nouă scumpire a creditării va îngreuna situația gospodăriilor cu credite ipotecare sau de consum, va continua să frâneze piața imobiliară și va reduce apetitul pentru investiții.

Cele mai expuse rămân întreprinderile mici și mijlocii, care ar putea fi determinate să amâne pe termen nedefinit sau chiar să abandoneze proiectele de dezvoltare din cauza costurilor prohibitive de finanțare.

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