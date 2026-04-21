„A fost cea mai groaznică zi din viața noastră”, așa a descris Kelly Hopton-Jones, o influenceriță din SUA, accidentul înfricoșător în care și-a lovit cu mașina propriul fiu, de 23 de luni.

Incidentul a avut loc pe 15 aprilie 2026, în Austin, Texas. Kelly, care își împărtășește viața de familie pe Instagram sub numele de „Hillside Farmhouse” cu peste 63.000 de urmăritori, este mamă a doi copii: Lily, în vârstă de 4 ani, și Henry, aproape de 2 ani.

În ziua fatidică, femeia intenționa să iasă cu mașina pentru a cumpăra gogoși pentru fiica sa, în timp ce soțul său, Brian, și micuțul Henry rămâneau acasă.

În acea dimineață însă, totul a luat o turnură neașteptată. „Eram la volan”, mărturisește Kelly Hopton-Jones. În timp ce dădea cu spatele din garaj, Henry a ieșit brusc afară și s-a poziționat în calea mașinii. L-a călcat fără măcar să-l vadă.

„Vecinii noștri au intervenit imediat, apoi am fugit cu toții la camera de gardă”, a povestit influencerița.

Medicii au oferit o veste ușor liniștitoare: radiografiile copilului nu au indicat fracturi la nivelul pieptului, picioarelor sau gâtului, iar examinările neurologice nu au evidențiat leziuni cerebrale.

Cu toate acestea, Henry a suferit o fractură la bazin și mai multe zgârieturi.

Mama sa a descris recuperarea micuțului ca fiind un „adevărat miracol”.

Pe Instagram, Kelly a împărtășit imagini din spital și a vorbit deschis despre trauma prin care a trecut familia ei.



