Informații în timp real și acces rapid pentru pasageri

Soluția informatică propusă va oferi acces rapid la informații esențiale despre călătorii, servicii disponibile în aeroporturi și proceduri de securitate. „Platforma va permite consultarea datelor despre călătorii, serviciile disponibile în aeroporturi, procedurile de securitate și modalitățile de optimizare a timpului petrecut în terminale”, se arată în nota de fundamentare aprobată.

Prin acest proiect, autoritățile urmăresc crearea unui hub național de informații, într-un format accesibil, multilingv și unitar, care să conecteze pasagerii cu cele 17 aeroporturi civile din România. Platforma va furniza informații actualizate în timp real și va oferi asistență personalizată pentru îmbunătățirea experienței de călătorie. Totodată, sistemul va centraliza datele relevante, facilitând accesul rapid la acestea.

Securitate modernizată și acces simplificat pentru pasageri

O componentă esențială a proiectului o reprezintă modernizarea măsurilor de securitate. Conform autorităților, această inițiativă va optimiza fluxurile de pasageri și va crește nivelul de siguranță în aeroporturi. „Modernizarea va contribui la optimizarea fluxurilor de pasageri și non-pasageri și la creșterea nivelului general de siguranță în aeroporturi”, au precizat oficialii.

Accesul utilizatorilor la platforma digitală va fi simplificat prin integrarea sa cu ROeID, sistemul național de identitate electronică. Astfel, va fi asigurată o securitate sporită în utilizarea serviciilor digitale.