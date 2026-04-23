Noile reglementări protejează cetățenii români și piața muncii „prin corelarea recrutării de lucrători străini cu nevoile reale ale economiei, pe baza Listei ocupațiilor deficitare și a contingentului anual stabilit de Guvern”, potrivit unui comunicat emis de Executiv.

Actul normativ introduce reguli clare de înregistrare și control pentru angajatori și agențiile de plasare, prin intermediul platformei WorkinRomania.gov.ro. Aceasta este platforma electronică prin care Guvernul României gestionează, „într-un mod transparent, sigur și digitalizat”, accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din țară.

Aplicarea noilor prevederi reduce riscul abuzurilor și al concurenței neloiale, obligă la transparență privind condițiile de muncă și salarizare, interzice transferarea costurilor de recrutare asupra persoanelor recrutate și întărește măsurile de prevenire a exploatării și a traficului de persoane. Totodată, instituie sancțiuni ferme pentru încălcarea obligațiilor legale.

„Beneficiul central pentru cetățenii români este unul clar: mai multă protecție a pieței muncii, control mai strict din partea statului, mai puțin spațiu pentru intermediere abuzivă și un cadru mai predictibil pentru economia reală”, se mai arată în comunicat.

Potrivit OUG, străinii pot solicita viza de lungă ședere pentru angajare în muncă, respectiv viza de lungă ședere pentru detașare în baza avizelor de angajare sau de detașare, după caz, emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în termen de 180 de zile de la data obținerii avizului de către angajator, respectiv de către beneficiarul prestării de servicii.

Solicitările de vize de lungă ședere pentru angajare în muncă sau pentru detașare, transmise misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, prin Portalul electronic pentru facilitarea procesului de obținere a vizelor e-Viza se primesc, se examinează și se soluționează potrivit dispozițiilor legislației aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Străinii rămași pe teritoriul României după data la care le-a încetat dreptul de ședere stabilit prin viza de lungă ședere pentru angajare în muncă sau prin permisul unic și împotriva cărora nu a fost stabilită obligația de returnare, pot solicita, până la data de 31 decembrie 2026, prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă. De asemenea, pentru a beneficia de aceste prevederi, străinii au obligația de a se prezenta în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență la oricare din formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări pentru a declara adresa la care locuiesc efectiv pe teritoriul României.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Politic

Parteneri
