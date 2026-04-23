Creștere semnificativă, dar fără merit propriu

Bugetul general al Primăriei Municipiului București (PMB) include o majorare de 1,74 miliarde de lei față de 2025, bani proveniți din cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, conform rezultatelor referendumului local din 2024.

„Creșterea bugetului cu 1,74 miliarde de lei vine din cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit – nu din performanța Primăriei, ci din rezultatul referendumului local din 2024. Banii sunt ai cetățenilor printr-un vot. Acum trebuie urmărit ce se face cu ei” , atrag atenția reprezentanții Funky Citizens, într-o analiză.

În acest context, rămâne crucial modul în care Primăria condusă de Ciprian Ciucu va gestiona aceste resurse suplimentare.

Proiectul de buget pentru 2026 totalizează 12,88 miliarde de lei la nivelul bugetului general centralizat, dintre care 8,49 miliarde reprezintă bugetul local gestionat direct de Primărie, mai mare cu 45% față de execuția din 2025.

Cele mai importante categorii de cheltuieli includ subvențiile (2,57 miliarde de lei), transferurile între unități ale administrației publice (1,8 miliarde de lei) și proiectele europene (1,09 miliarde de lei).

Cheltuielile pentru bunuri și servicii rămân modeste, la 0,47 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile de personal sunt bugetate la 0,33 miliarde de lei, ambele sub nivelurile din 2025. O scădere notabilă este vizibilă la asistența socială, care dispare complet din bugetul local pentru 2026, după ce în 2025 fusese alocată o sumă de 0,4 miliarde de lei. Cel mai probabil, aceste cheltuieli au fost transferate către instituțiile subordonate, dar lipsa de transparență îngreunează verificarea.

Cheltuielile majore: transport și energie termică

Peste jumătate din bugetul local, respectiv 4,82 miliarde de lei, este alocat subvențiilor pentru transportul public (STB) și energia termică (Termoenergetica). Astfel, 56,7% din bugetul local sprijină operațiuni curente, fără să genereze investiții durabile.

Transportul rutier primește 2,49 miliarde de lei, din care 1,96 miliarde sunt alocate transportului în comun, iar 0,53 miliarde pentru întreținerea străzilor. Din cele 1,96 miliarde de lei destinate transportului în comun, aproape 70% (1,37 miliarde) sunt folosite pentru subvenții care mențin prețurile biletelor la un nivel accesibil. Restul fondurilor sunt împărțite între proiecte finanțate din fonduri europene (0,4 miliarde de lei) și granturi acordate prin PNRR (0,07 miliarde de lei).

Energia termică beneficiază de 2,33 miliarde de lei, majoritatea fiind direcționată către subvenții pentru populație.

„Peste jumătate din bugetul local (56,7%) este absorbit de două domenii: transportul rutier (2,49 miliarde lei) și energia termică (2,33 miliarde lei). Ambele sunt domenii în care Primăria subvenționează masiv servicii publice esențiale – biletul de călătorie și factura la căldură – menținând prețurile artificiale în jos prin transferuri bugetare de miliarde de lei anual”, arată analiza Funky Citizens.

Deși bugetul de investiții pentru 2026 este estimat la 1,58 miliarde lei, rata scăzută de execuție din 2025 (sub 50% pentru investiții și doar o treime pentru proiectele europene) ridică semne de întrebare privind capacitatea Primăriei de a realiza proiectele planificate.

Sănătatea și cultura – locuri secundare

Domeniile sănătății și culturii se află pe locul al treilea și al patrulea în topul alocărilor bugetare, cu 0,72 miliarde de lei și 0,62 miliarde de lei, respectiv. Bugetul pentru sănătate este împărțit între spitale generale (0,19 miliarde de lei) și alte instituții sanitare (0,54 miliarde de lei), incluzând cheltuieli de personal, servicii și investiții.

În ceea ce privește cultura, 64,5% din fonduri sunt dedicate instituțiilor culturale, cum ar fi teatrele și sălile de concerte.

Venituri dependente de impozitul pe venit

Din cele 12,88 miliarde lei prognozate pentru 2026, 6,28 miliarde provin din cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, ceea ce reprezintă aproape jumătate (48,7%) din bugetul total. Aceasta rămâne principala vulnerabilitate financiară a Capitalei.

Veniturile nefiscale, estimate la 2,14 miliarde lei, completează bugetul, dar cresc cu doar 16,3% față de 2025. Subvențiile de la bugetul de stat scad cu 12% față de 2025, ajungând la 1,1 miliarde lei. Totuși, bugetul pentru operațiuni financiare crește la 1,46 miliarde lei, după ce execuția din 2025 s-a ridicat la 1,17 miliarde lei, demonstrând o creștere moderată.

Cheltuielile totale pentru 2026 sunt estimate la 12,88 miliarde lei, din care 85,3% sunt cheltuieli curente. Subvențiile continuă să domine, cu un buget de 2,77 miliarde lei, urmate de cheltuielile pentru bunuri și servicii (2,77 miliarde lei) și cheltuielile de personal (2,33 miliarde lei). În contrast, cheltuielile de capital (1,58 miliarde lei) sunt semnificativ mai mici, deși aproape triple față de execuția din 2025.

Creșteri spectaculoase sunt vizibile la proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile (1,88 miliarde lei, față de 0,44 miliarde cheltuite în 2025).

Investiții ambițioase în transport și termoficare

Primăria Capitalei își propune investiții de 2,85 miliarde de lei pentru 2026, cu o prioritate clară pentru infrastructura rutieră (2,43 miliarde de lei) și reabilitarea sistemului de termoficare (0,8 miliarde de lei).

Majoritatea fondurilor sunt destinate proiectelor aflate deja în desfășurare, printre care „Penetrație Splaiul Independenței-Ciurel-Autostrada București-Pitești” (0,33 miliarde de lei) și „Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Șoseaua Pantelimon” (0,25 miliarde de lei).

Lipsa transparenței bugetare

Un aspect criticat de Funky Citizens este lipsa de accesibilitate a datelor bugetare. Bugetul pentru 2026 a fost publicat într-un format scanat, greu de analizat.

„Într-un oraș în care bugetul depășește 12 miliarde lei, accesul real al cetățenilor la informație nu ar trebui să depindă de capacitatea de a descifra manual sute de pagini de tabele scanate”, potrivit sursei citate.

Dezbaterea publică din 30 aprilie oferă o oportunitate importantă pentru cetățeni și organizațiile civice de a pune întrebări și de a solicita clarificări privind prioritățile și execuția bugetară.

Ce pensie primește Mircea Solcanu în aprilie 2026 și câți bani îi intră în total în cont, lunar: „De 12 ani trăiesc cu sumele alea”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

POT se destramă: partidul condus de Anamaria Gavrilă a rămas fără grup parlamentar și în Camera Deputaților
Știri România 19:45
POT se destramă: partidul condus de Anamaria Gavrilă a rămas fără grup parlamentar și în Camera Deputaților
Tecuci, capitala păcănelelor. „Moși și romi mai suntem. Dacă n-ar fi păcănelele, ne-am sparge dinții zilnic”
Reportaj
Știri România 19:00
Tecuci, capitala păcănelelor. „Moși și romi mai suntem. Dacă n-ar fi păcănelele, ne-am sparge dinții zilnic”
Parteneri
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
Adevarul.ro
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
O nouă confruntare Gâlcă – Dobre la antrenamentul Rapidului. Ce s-a întâmplat înaintea derby-ului cu Dinamo. Video
Fanatik.ro
O nouă confruntare Gâlcă – Dobre la antrenamentul Rapidului. Ce s-a întâmplat înaintea derby-ului cu Dinamo. Video
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:38
Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Stiri Mondene 17:14
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
ObservatorNews.ro
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
GSP.ro
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Parteneri
Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia
Mediafax.ro
Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Mediafax.ro
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
O fetiță de 1 an și 9 luni și-a pierdut viața în mașina mamei sale, în drum spre medicul de familie din Constanța. Femeia a chemat ambulanța, dar a fost mult prea târziu
KanalD.ro
O fetiță de 1 an și 9 luni și-a pierdut viața în mașina mamei sale, în drum spre medicul de familie din Constanța. Femeia a chemat ambulanța, dar a fost mult prea târziu

PSD pleacă de la guvernare doar cu miniștrii, în timp ce oamenii din funcții-cheie se agață de scaun
Politică 18:07
PSD pleacă de la guvernare doar cu miniștrii, în timp ce oamenii din funcții-cheie se agață de scaun
Imagini cu miniștrii PSD care și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Politică 18:04
Imagini cu miniștrii PSD care și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Singurul motiv pentru care PSD ar putea sesiza CCR după ce a trântit guvernul, pus sub semnul întrebării. Până când are Bolojan putere deplină: „Nu există o altă variantă”
Fanatik.ro
Singurul motiv pentru care PSD ar putea sesiza CCR după ce a trântit guvernul, pus sub semnul întrebării. Până când are Bolojan putere deplină: „Nu există o altă variantă”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal