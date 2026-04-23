PNL acuză duplicitatea PSD: Miniștrii au plecat, dar secretarii de stat și prefecții se agață de funcții și de putere

Într-o postare publicată joi pe Facebook, liderul liberal a cerut ca demisiile miniștrilor PSD să fie urmate imediat de plecarea tuturor oficialilor numiți politic, inclusiv a prefecților și a secretarilor de stat.

Acuzațiile secretarului general al PNL

Dan Motreanu consideră că refuzul eșalonului doi al PSD de a părăsi funcțiile reprezintă o dovadă de lipsă de demnitate și „un spectacol politic ieftin”.

Acesta a subliniat paradoxul deciziilor social-democraților. „Duplicitate politică, marca PSD: Bolojan este ilegitim pentru miniştrii PSD, care au demisionat, şi legitim pentru secretarii de stat şi prefecţii PSD, care nu demisionează”, a transmis Dan Motreanu.

Pentru ca ieșirea de la guvernare să fie autentică, susține Motreanu, aceasta trebuie să implice renunțarea la toate funcțiile obținute pe linie de partid, nu doar parțial.

În contextul acestor tensiuni, abordarea prim-ministrului a fost clarificată joi de Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Aceasta a confirmat declarațiile anterioare ale lui Motreanu, precizând că premierul Ilie Bolojan a solicitat ca eliberarea sau menținerea în funcție a angajaților din ministere să se facă strict pe criterii de competență și eficiență, excluzând calculele politice.

„Chiar dacă nimeni, în afară de propriul partid, nu îi împinge afară din Guvern, o minimă demnitate le-ar impune să evite agățarea de funcții și spectacolul politic ieftin”, a mai notat Dan Motreanu.

Situația de la Ministerul Transporturilor

Un exemplu al rupturii parțiale de la guvernare se regăsește la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Deși ministrul PSD, Ciprian Șerban, și-a prezentat joi după-amiază demisia, doi înalți oficiali din sectorul feroviar, susținuți de același partid, Ionuț Săvoiu și Claudiu Mureșan, au decis să rămână în funcții, relatează Club Feroviar.

Ionuț Săvoiu (secretar de stat pe sectorul feroviar și coordonator Metrorex, numit în ianuarie 2022) a respins ideea unei plecări voluntare.

„Ne continuăm mandatele, e cale lungă până la ieșirea de la guvernare. Noi rămânem pe poziții. Ieșirea de la guvernare înseamnă să pice Guvernul și PSD să intre în opoziție. Dacă ne dă afară Bolojan, asta e altă treabă, nu am nicio apăsare”, a spus Ionuț Săvoiu.

Claudiu Mureșan (președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, cu rang de secretar de stat, numit în decembrie 2025) a justificat rămânerea prin volumul mare de muncă.

„Nu, am atâta treabă că numai la asta (n.r. – la demisie) nu m-am gândit astăzi. Sunt atâtea de făcut aici de mi-e teamă să mă gândesc și la asta”, a precizat Claudiu Mureșan.

Miniștrii PDS și-au depus joi demisiile

Miniștrii social-democrați și-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria. Vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-au retras astfel din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan.

Într-un comunicat de presă, PSD a anunțat că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan.

Procedura legală prevede ca, după ce demisiile sunt depuse și înregistrate la Cancelaria premierului, împreună cu propunerile de interimari acestea să fie transmise la Palatul Cotroceni, în vederea emiterii decretelor de revocare, respectiv, de numire în funcție.

Lista noilor titulari anunțată de premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat lista noilor titulari pentru portofoliile rămase vacante, optând pentru o formulă de criză bazată pe nume cu experiență.

Surpriza este asumarea Ministerului Energiei chiar de către premier, în timp ce restul cabinetului este completat de figuri cunoscute: Dragoș Pîslaru (Muncă), Cseke Attila (Sănătate), Tanczos Barna (Agricultură) și Cătălin Predoiu (Justiție).

Ministerul Muncii va fi preluat de Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene din România

La Ministerul Sănătății va veni Cseke Attila-Zoltán care a mai condus ministerul și în trecut

În fruntea ministerului Agriculturii va veni fostul ministru Tanczos Barna

La Justiție, Cătălin Predoiu care a mai condus ministerul.

Ministerul Energie va fi preluat chiar de Ilie Bolojan.

Ministerul Transporturilor va fi condus de Radu Miruță, ministrul Apărării

Atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu vor fi preluat de Oana Gheroghiu

PSD vrea să negocieze o nouă formulă de guvernare

Deși social-democrații au retras sprijinul politic actualului premier, aceștia au transmis deja că sunt dispuși să negocieze o nouă formulă de guvernare „pro-europeană”, lăsând deschisă ușa pentru un prim-ministru politic sau tehnocrat.

Până la formarea unui nou guvern, PSD susține că va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană.

De asemenea, miniștrii demisionari ai PSD își vor îndeplini atribuțiile guvernamentale, până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie prin publicarea în Monitorul Oficial.

