Știri Externe În timp ce AUR vrea să interzică insectele în alimentație, specialiștii recomandă să înlocuim carnea cu ele: „Sunt o sursă mai sustenabilă de proteine” De Cristina Radu,

Salvează articol

Insectele sunt bogate în grăsimi și proteine și conferă toți aminoacizii de care corpul uman are nevoie. În plus, reprezintă o sursă de hrană mult mai sustenabilă, pentru că creșterea lor presupune costuri mai mici și resurse mai puține, arată o analiză The Conversation, o rețea de instituții media nonprofit care publică știri și rapoarte de cercetare, cu opinii și analize ale experților.