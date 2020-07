Imagine cu o foaie de plexiglas montata pe o banca, ca masura de protectie, intr-o sala de clasa pregatita pentru elevii ce vor sustine examenele nationale in conditile impuse de starea de alerta in urma pandemiei de COVID-19, la Scoala Gimnaziala nr.194 din Bucuresti, luni, 25 mai 2020. in urma instituirii starii de alerta, Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii au dat un ordin comun in care se spune ca in unitatile de invatamant "nu este permis accesul persoanelor a caror temperatura corporala, masurata la intrarea in incinta, depaseste 37,3 grade Celsius”. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO