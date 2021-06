La câteva ore după ce Libertatea a publicat cazul fetei de 22 de ani care acuză că a fost abuzată sexual de un angajat al Școlii „Alexandru cel Bun” din Bacău acum un deceniu, am stat de vorbă și cu inspectorul școlar general al Bacăului, prof. Ida Vlad.



Ziarul a încercat să o contacteze anterior publicării și pe directoarea instituției, dar aceasta nu a răspuns solicitării cotidianului.



Mai mult, fata abuzată a dorit să vorbească față în față și cu fosta directoare a școlii, cea care a rămas în instituție, însă aceasta n-a dorit să discute cu ea.



– Bună ziua, doamnă inspector. Am publicat un material despre o fată care susține că administratorul Școlii „Alexandru cel Bun” a abuzat-o sexual. Ea l-a și înregistrat.

– Da, am citit articolul. Mâine, împreună cu consilierul școlar, vor chestiona elevii pentru a afla dacă există un comportament deviant și în prezent. Vreau să vă spun că persoana de care ați scris că e administrator nu este administrator, este muncitor de întreținere, care are de două luni și atribuții de pază, administratorul școlii este o doamnă. Am luat legătura și cu doamna director, care va face și o comisie de verificare după ce se va aplica chestionarul, dacă se confirmă un anumit comportament deviant.

Totodată, am recomandat instituției de învățământ, fiind prima implicată, să facă o plângere organelor de drept, pentru că e vorba de mai mult de o hărțuire sexuală, așa cum reiese din conținutul articolului.



– Ce măsuri s-ar putea lua în cazul lui?

– Din punct de vedere disciplinar, numai dacă se confirmă că ar avea un comportament neadecvat cu elevii, va fi cercetat. Pentru fapte de acum 10 ani noi nu putem să dăm o sancțiune, în schimb, fiind fapte de ordin penal, organele de drept vor cerceta și ele pot da, dacă se impune, o sancțiune.



– Practic, ați transmis școlii că ea trebuie să facă aceste demersuri.

– Da. În acest moment, din spusele doamnei director, muncitorul este internat în spital la Iași, după întâlnirea cu dumneavoastră. Din spusele soției, ar fi suferit un preinfarct.

Fata a făcut plângere împotriva angajatului școlii

De dimineață, Libertatea a prezentat cazul unei tinere care și-a confruntat abuzatorul sexual din timpul școlii generale, chiar un angajat al instituției.



Ziarul a discutat cu ambele părți. Angajatul a încercat să paseze responsabilitatea către fiul său, care era în clasă cu tânăra, susținând că vorbea despre el în înregistrare. Fata a punctat că vrea ca bărbatul să plătească pentru gesturile sale și să nu mai fie angajat al unei instituții în care învață copii.



Ea a făcut în urmă cu mai bine de o lună o plângere în acest sens la Poliția Bacău. Probă e înregistrarea în care bărbatul recunoaște faptele în fața tinerei de 22 de ani.



