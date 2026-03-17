Institutul Aspen România lansează Centrul European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență (ECESTR)

ECESTR răspunde Strategiei Comisiei Europene privind securitatea economică, abordând legătura dintre tehnologie, reziliență și stabilitatea economică. „Misiunea ECESTR este să informeze și să asigure coerența între deciziile UE și NATO în materie de securitate economică, tehnologie și reziliență cu acțiunile adoptate la nivelul statelor membre și impactul acestora asupra mediului economic și al societății”, a declarat Mircea Geoană, membru al Consiliului Consultativ al centrului.

Activitățile centrului vizează domenii cheie precum telecomunicațiile, industria financiară, energia, sănătatea, securitatea cibernetică și lanțurile de aprovizionare cu materii prime, cu un accent special pe impactul noilor tehnologii, inclusiv inteligența artificială, biotehnologia și tehnologia cuantică. Roxana Mînzatu a subliniat importanța acestei inițiative: „Într-o lume în care securitatea economică, reziliența la șocuri, revoluția tehnologică și dependențele externe afectează competitivitatea și interesele europene, nu trebuie să uităm niciodată despre impactul acestor transformări asupra oamenilor și societățile noastre.”

Evenimentul de lansare a inclus și o analiză privind lecțiile învățate din tranziția de la tehnologia 5G la 6G, evidențiind rolul inteligenței artificiale în aceste schimbări tehnologice.

Consiliul Consultativ al ECESTR reunește experți internaționali de renume, printre care Mircea Geoană, fost Secretar General Adjunct al NATO, Paolo Gentiloni, fost comisar european pentru economie și fost prim-ministru al Italiei, Natalia Gavrilița, fost prim-ministru al Republicii Moldova, Cathryn Clüver Ashbrook, expert în strategie politică și economică, Camille Grand, specialist în securitate și apărare europeană, Dr. Rebecca Harding, economist specializat în securitate economică, și Andrei Iancu, expert în inovare și fost director al U.S. Patent and Trademark Office, fiecare contribuind cu expertiză strategică la dezvoltarea inițiativelor centrului.

Institutul Aspen România continuă să joace un rol esențial în promovarea dialogului și soluțiilor pentru provocările economice și tehnologice ale Europei.

