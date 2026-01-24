În Poiana Brașov, una dintre cele mai aglomerate destinații de iarnă din România, sezonul de schi 2025-2026 a început mai târziu, cu pârtii deschise treptat și o dependență mare de zăpadă artificială. 

Horațiu Cristea, instructor de schi, a vorbit pentru Libertatea despre modul în care întârzierea începerii sezonului îi afectează pe cei care au venituri generate de sporturile de iarnă.

Întârzierea sezonului de schi, resimțită de monitori

Horațiu Cristea spune că întârzierea începerii sezonului de schi îi afectează în special pentru cei care depind exclusiv de acest job sezonier. 

„Anul acesta, întârzierea începerii sezonului de schi a afectat semnificativ programul de lucru și veniturile instructorilor”, a explicat acesta, precizând că, în anii trecuți, pârtiile au fost deschise mai devreme, fapt care a coincis cu vacanța copiilor, perioadă în care Poiana Brașov era aglomerată și existau numeroase solicitări pentru ore de instructaj.

În ultimii ani, diferențele au fost semnificative, existând perioade în care schiatul era posibil încă de la începutul lunii decembrie, dar și ani în care activitatea pornea abia în ianuarie. „Anul acesta, a început la finalul lunii decembrie, ceea ce îl plasează undeva la mijloc față de alți ani, însă diferența se simte, mai ales din punct de vedere al organizării și al veniturilor”, spune Cristea.

Stațiuni adaptate, dar cu limite impuse de climă

Unele stațiuni montane sunt mai bine pregătite să facă față iernilor mai calde, iar Poiana Brașov încearcă să se adapteze cât mai mult noilor condiții meteo. „Se folosește multă zăpadă artificială produsă cu ajutorul tunurilor de zăpadă, ceea ce ajută foarte mult la menținerea pârtiilor”, adaugă monitorul. Cu toate acestea, soluțiile tehnice nu pot compensa întotdeauna lipsa zăpezii naturale, pentru că „din cauza altitudinii, există limite, temperaturile mai ridicate ducând la topirea zăpezii”.

În plus, din cauza vremii calde, pârtiile au fost deschise treptat, în principal cu ajutorul zăpezii artificiale.

Mai puțină zăpadă, mai puțini turiști 

Lipsa zăpezii naturale influențează direct numărul de turiști care merg la schi, chiar și în condițiile în care pe pârtii se pun în funcțiune tunurile de zăpadă artificială. „Lipsa zăpezii naturale influențează numărul de oameni care vin la schi și, implicit, activitatea instructorilor”, a spus Horațiu Cristea. 

Monitorul explică faptul că „deși se folosește zăpadă artificială, condițiile generale de pe pârtie pot limita fluxul de turiști, iar acest lucru se reflectă direct în numărul solicitărilor pentru ore de schi”.

Primele cursuri de schi, între entuziasm și teamă

În prezent, majoritatea celor care aleg să meargă pe pârtie sunt începători. Potrivit spuselor instructorului, cei mai mulți sunt copii aduși de părinți la primele lecții, însă există și un număr semnificativ de adulți.

Monitorul consultat de Libertatea amintește că cea mai mare piedică în calea învățării este frica. „Chiar dacă instructorii aleg pârtii pentru începători, unde probabilitatea de accidentare este mică, frica îi face pe unii să nu aibă încredere în ei și în indicațiile primite, ceea ce încetinește progresul”.

Grup de copii cu instructor de schi pe pârtie într-o zi însorită în stațiunea Poiana Brașov
Grup de copii cu instructorul de schi pe pârtie, în stațiunea Poiana Brașov. Foto ilustrativ: Shutterstock

Ce trebuie să știe un începător înainte să urce pe pârtie

Pentru cei aflați la început, respectarea unor reguli de bază este esențială pentru siguranță și progres. „Orice începător ar trebui să știe că este foarte important să asculte indicațiile instructorului și să aibă răbdare”, a menționat Horațiu, evidențiind importanța echipamentului de protecție, în special a căștii. 

De asemenea, învățarea trebuie să înceapă pe pârtii destinate începătorilor, iar așteptările să fie realiste. „Este important să înceapă pe pârtii pentru începători și să înțeleagă că schiul se învață treptat. Schiul este un sport frumos, practicat în natură, care oferă atât mișcare, cât și plăcerea de a petrece timp în aer liber.”

Mai mult decât atât, procesul diferă de la o persoană la alta, iar primele rezultate pot apărea relativ rapid. „Un om obișnuit poate ajunge să schieze în siguranță pe pârtii ușoare în aproximativ 2-3 zile de lecții și practică”, a explicat Horațiu Cristea. 

Pentru o tehnică mai avansată și confortabilă este nevoie de schiat constant timp de una sau două săptămâni. Acesta a amintit din nou faptul că „frica are un rol important in acest proces: atunci când este ținută sub control și există încredere în instructor, progresul este mult mai rapid, iar învățarea decurge mai ușor.”

De ce este esențial să înveți schi cu un instructor

Pentru un începător, învățarea schiului cu un instructor este importantă pentru un progres corect și sigur, deoarece „fără îndrumare corectă există riscul să înveți greșit și să-ți fie dificil să progresezi singur”. 

Conform acestuia, lecțiile cu un instructor ajută la depășirea fricii, la câștigarea încrederii și la învățarea tehnicii sigure încă de la început. În plus, acesta îi ajută pe cursanți „să înțeleagă cum să controleze viteza, cum să oprească și cum să navigheze pe pârtie în siguranță”, aspecte greu de învățat fără ghidare specializată.

Fără echipament corespunzător, riscurile cresc pe pârtie

Echipamentul adecvat este o măsură prioritară pentru siguranța și progresul schiorilor, întrucât, după cum spune Horațiu Cristea, „un echipament potrivit te ajută să controlezi mai bine schiurile, să ai confort și să reduci riscul de accidentări pe măsură ce înveți tehnica. Bocancii bine potriviți și schiurile adaptate nivelului tău fac ca mișcarea să fie mai ușoară și controlată, ceea ce sprijină progresul. 

Zăpada rece și frigul pot afecta confortul și atenția, așa că hainele specializate pentru schi, stratificate și izolante, te ajută să rămâi activ și concentrat toată ziua. Casca este un element esențial de protecție și trebuie purtată întotdeauna, deoarece reduce semnificativ riscul de leziuni la cap în caz de căzătură. Ai nevoie și de ochelari pentru a proteja ochii de vânt, zăpadă și soare, iar bețele sunt utile pentru echilibru și stabilitate. Fără echipament adecvat (inclusiv cască), învățarea poate fi mai dificilă și mai puțin sigură.”

Centrul de echipamente de schi de la Cabana Postăvaru, Poiana Brașov
Centrul de echipamente de schi de la Cabana Postăvaru, Poiana Brașov. Foto: Shutterstock

Diferențele între pârtiile din România și cele din străinătate

Modul de organizare și fluxul de oameni diferă radical între pârtiile din România și cele din Occident. 

„În străinătate există de obicei mai multă disciplină, pârtii mai late și o distribuire mai bună a schiorilor, ceea ce face schiatul mai lejer. În România, în special în stațiunile aglomerate, pârtiile pot fi mai pline, mai ales în perioadele de vârf, iar acest lucru influențează experiența pe pârtie”. 

Cu toate acestea, instructorul menționează că nivelul de pasiune pentru schi este ridicat și la noi, iar interesul pentru acest sport este în creștere. „Chiar dacă există perioade cu condiții meteo provocatoare, tot mai mulți oameni sunt dornici să învețe și să practice acest sport. Schiul rămâne o activitate atractivă pentru cei care iubesc natura, mișcarea în aer liber și experiențele de iarnă, iar interesul se menține ridicat sezon după sezon”.

