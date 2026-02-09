Paradis de vânzare, dar nu îl vrea nimeni

Dacă în Albania activiștii de mediu și societatea civilă au fost nevoiți să intre în alertă pentru a încerca să contracareze tentativa lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, de a transforma insula Sazan într-un resort de lux, în ciuda restricțiilor istorice și de mediu, în Croația măsurile de protecție par să reziste, iar proprietarii privați trebuie să se conformeze.

De mai bine de trei ani, un proprietar misterios a scos la vânzare insulița Scoglio Grande (Veli Školj): peste 21.000 de metri pătrați de paradis, cu propria sursă de apă potabilă, așezată în golful Stagno, pentru 3.250.000 de euro. Însă zona este protejată.

Restricțiile îi alungă pe cumpărători

Conform publicației La Repubblica, există posibilitatea de a ridica doar o construcție de 30 de metri pătrați pentru activități legate de maricultură și nu va fi niciodată pentru uz exclusiv al proprietarului.

Toți au dreptul să folosească zona țărmului, aproximativ șase metri de la locul unde lovesc valurile, inclusiv excursioniștii, turiștii și navigatorii.

Drept urmare, în ciuda încercărilor actualului proprietar de a scăpa de acel paradis unde nu se poate construi și care nu poate fi împrejmuit, restricțiile i-au ținut la distanță pe cumpărători și pe speculatori.

„Până acum am observat interes din partea mai multor persoane, mai ales din străinătate”, a declarat pentru presa locală Damir Đuračić, proprietarul agenției imobiliare Muri, căreia i-a fost încredințată vânzarea și care inițial o prezentase drept un loc ideal pentru nunți, banchete și evenimente.

Apoi însă a trebuit să se confrunte cu realitatea și cu restricțiile. Prețul și obligațiile i-au convins în cele din urmă pe toți să renunțe.

Nu este un caz unic. Croația are peste o mie de insule, iar mai mult de jumătate aparțin unor proprietari privați care, în ultimii ani, au încercat să le scoată pe piață.

Curiozități despre Croația

Croația este o țară impresionantă, care se află pe coasta Mării Adriatice. Este renumită pentru varietatea sa de peisaje, de la munți până la plaje idilice și insule izolate.

Iată unele dintre cele mai interesante curiozități despre Croația:

  • Cel mai mic oraș din lume, Hum, se află în Croația și are doar câteva zeci de locuitori.
  • Croația are peste 1.000 de insule în Marea Adriatică, dintre care doar aproximativ 50 sunt locuite.
  • Croația are una dintre cele mai puține rate de criminalitate din Europa.
  • Croația este renumită pentru plajele sale frumoase și limpezi, iar plaja Zlatni Rat are nisip care se schimbă în funcție de curent.
  • Parcul Național Brijuni găzduiește o colecție impresionantă de dinozauri fosili.
  • Cravata modernă a apărut pentru prima dată în Croația și era denumită „kravata” în limba croată.
  • Orășelul Rovinj este cunoscut pentru străduțele sale înguste și arhitectura venetiană.
  • Parcul Național Plitvice este faimos pentru cascadele sale spectaculoase și lacurile interconectate.
  • Orașul Dubrovnik, cunoscut și sub numele de „Perla Adriaticii”, are ziduri masive de apărare care datează din secolul al XVI-lea.
  • Croația are una dintre cele mai vechi piețe de pește din lume, care datează din secolul al XIII-lea și se află în orașul Split.
  • „Samoborska kremšnita” este un desert popular în Croația, asemănător cu un tort cu cremă.
  • Croația are un oraș subteran numit „Zagorje Underground” situat în tuneluri vechi de mină.
  • Legenda spune că gaura lui Pag, un fenomen geologic în insula Pag, a fost creată atunci când sfântul Pavel a împins piatra în mare, încercând să scape de diavol.
  • Parcul Național Kornati constă dintr-un grup de insule și recife stâncoase în Marea Adriatică și este popular pentru scufundări.
  • Croația are tradiția „Ovčji saj” de producere a brânzei de oaie, care se usucă în vânt și soare.
  • Parcul Național Risnjak este cunoscut pentru biodiversitatea sa și pentru faptul că găzduiește o specie rară de urs brun.
  • Croația este locul unde se desfășoară „Battle of the Flowers” în orașul Varaždin, un festival de vară cu parade și flori.
  • Insula Hvar este renumită pentru cea mai mare cantitate de soare într-un an în întreaga Croație
  • Croația este cunoscută pentru producția de ulei de trufe, în special în regiunea Istria.
  • Inventatorul păstrării vaccinului antivariolic, dr. Edward Jenner, a studiat metode de vaccinare în timpul unei vizite în Croația.
  • Croația este cunoscută pentru vinurile sale, iar zona Peninsula Pelješac este renumită pentru vinul Dingač.
  • Limba croată folosește litere diacritice unice, cum ar fi č, ć, ž și š.
  • Croata, engleza, germana, italiană și maghiara sunt recunoscute ca limbi minoritare în țară.
  • Orașul Split are o veche clădire romană, Palatul lui Dioclețian, care este inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.
  • Cătunul tradițional de pescari Molunat este celebru pentru casa în formă de con cunoscută sub numele de „kula”.
  • Piața tradițională Dolac din Zagreb este cunoscută pentru căștile roșii ale comercianților de legume și fructe.
  • Unul dintre cele mai vechi orașe din Europa, Vinkovci, se află în Croația.
  • Zona rurală Trsteno adăpostește cea mai veche grădină botanică din sudul Europei.
  • Plaja Navagio din Insula Mljet este faimoasă pentru epava unui cargou.
  • Croația este cunoscută pentru mâncarea sa delicioasă, cum ar fi „cevapi”, o specie de mici, și „pašticada”, un fel de mâncare gătită în sos de vin.
  • Producția de lavandă este o industrie importantă în insula Hvar.
  • Într-o insulă mică din apropiere de Hvar, se găsește o plajă în formă de inimă numită „Plaja Inimii”.
  • În Pula, arena romană este una dintre cele mai bine conservate din lume.
  • Pădurea naturală de pini din Parcul Național Mljet este considerată una dintre cele mai vechi păduri din Europa.
  • În orașul Karlovac, străzile sunt construite într-un model de grilă.
  • În vara anului 2020, îndrăgitul oraș costier Dubrovnik a fost folosit ca decor virtual pentru Liga Campionilor UEFA în FIFA 20.
  • Insula Pag este cunoscută pentru producția de brânză, în special brânza „Paški sir”.
  • Cazanele fluviului Mura din regiunea Međimurje sunt cunoscute pentru biodiversitatea lor.
  • Orașul Vukovar a fost unul dintre cele mai afectate orașe în timpul războiului din anii 90.
  • Sistemul de scriere Glagolitic, folosit în Evul Mediu pentru limba slavonă, a fost dezvoltat în Croația.
  • „Klapa” este un tip tradițional de muzică vocală croată, inclusă în Patrimoniul Imaterial UNESCO.
  • Croația este recunoscută pentru tradițiile sale artizanale, cum ar fi confecționarea țesăturilor tradiționale și ceramica.

