O insulă cu fortăreață și port de iahturi, construită înainte de Primul Război Mondial, scoasă la vânzare

O insulă privată cu fortificații militare, clădiri istorice și locuri de acostare pentru ambarcațiuni de lux poate deveni realitate pentru cumpărătorii cu bugete consistente.

Flakfortet, fostă fortăreață maritimă situată în strâmtoarea Øresund, între Copenhaga și Malmö, a fost scoasă la vânzare, a anunțat compania de consultanță imobiliară Lintrup & Norgar, conform Bild.

Insula a fost construită între 1910 și 1916, ca parte a sistemului de apărare maritimă al capitalei Danemarcei. Deși fortul putea găzdui până la 550 de militari și era echipat cu tunuri, acesta nu a fost folosit niciodată în lupte în timpul Primului Război Mondial.

În anul 1968, armata daneză a părăsit definitiv baza militară.

Flakfortet se vinde cu 10 milioane de euro

Din anul 2001, fosta instalație militară aparține companiei suedeze Malmökranen, care a cumpărat insula pentru 3 milioane de coroane daneze. Acum, proprietarii vor să se despartă de fortăreața cu istorie, pentru un preț de 74,5 milioane de coroane daneze, echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro.

În ultimele decenii, Flakfortet a devenit un punct de atracție pentru navigatori, pasionați de sporturi nautice și turiști. Potrivit revistei de specialitate Yacht, în anii de vârf, insula a atras până la 50.000 de vizitatori anual.

Ce oferă insula cumpărătorilor

Insula are o suprafață totală de 30.713 metri pătrați, iar clădirile existente însumează 9.900 de metri pătrați, conform platformei daneze de date Resigts. Pe insulă se află un restaurant, spații de cazare, săli de conferințe, precum și o legătură de feribot cu Copenhaga.

Flakfortet dispune de proprii instalații de apă și electricitate. „Insula este complet autonomă în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă, datorită unei instalații moderne de desalinizare. Energia electrică este asigurată de două generatoare Scania”, a declarat Stig Lintrup, director al Lintrup & Norgart.

Cine ar putea cumpăra fortăreața. Restricții stricte pentru viitorul proprietar

Potențialii cumpărători sunt companii imobiliare interesate de investiții unice sau persoane foarte înstărite, care caută un loc izolat și mai liniștit decât o zonă obișnuită de case de vacanță.

De asemenea, nu este exclus ca statul danez să fie interesat de achiziție, având în vedere poziția strategică a insulei. „Ar putea fi considerată infrastructură critică, iar statul ar putea dori să o readucă în proprietate daneză”, a explicat Lintrup pentru publicația de specialitate EjendomsWatch.

Visul de a deține o insulă vine însă cu limitări importante. Din 2002, Flakfortet este monument istoric protejat, iar orice renovare sau construcție nouă trebuie aprobată de Autoritatea Daneză pentru Castele și Cultură. În plus, accesul public pe insulă trebuie menținut.

În 2021, Parlamentul danez a aprobat construirea unei insule artificiale gigantice, Lynetteholm, al cărei scop principal va fi să protejeze portul din Copenhaga de creșterea nivelului mării.

Proiectul grandios ar urma să fie gata în 2070.

