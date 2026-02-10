Unde se află insula care costă cât o casă

Insula se numește Ynys Gifftan și se află în estuarul Dwyryd, în nordul Țării Galilor. De pe insulă se vede clar continentul, iar pe malul opus se află Portmeirion, un sat cunoscut pentru arhitectura sa în stil italian.

Ynys Gifftan este o insulă mareică iar ca să ajungi la ea trebuie să traversezi un estuar iar la maree înaltă insula devine complet izolată și poate fi accesată doar cu barca. La reflux, drumul până pe continent înseamnă o plimbare de aproximativ 400 de metri peste nisipuri, care durează cinci minute, dar este posibilă doar câteva ore pe zi.

Insula are o istorie de peste 300 de ani. Ea a fost oferită în secolul al XVIII-lea strămoșilor unui moșier local de către regina Ana. Numele Ynys Gifftan se traduce prin „Insula Cadourilor Annei”. Arhivele arată că, în secolul XX, locuitorii obișnuiau să traverseze estuarul desculți pentru a ajunge pe continent.

Ce primește cumpărătorul pentru 350.000 de lire

Insula are o suprafață de aproximativ șapte hectare și include o casă victoriană din piatră, locuită până în anii 1970. Agenții imobiliari spun clar că imobilul are nevoie de „o renovare amplă”.

Prețul cerut este de 350.000 de lire sterline, puțin peste media unei case din Marea Britanie, estimată la aproximativ 300.000 de lire.

Vânzarea este gestionată de agenția Carter Jonas, care spune că interesul este deja ridicat: „Nu cred că am mai vândut vreodată o insulă”, a declarat Elis Jones, topograf în cadrul agenției. „Este clar ceva diferit și a atras mult interes.”

„O oportunitate rară”

Agenții imobiliari avertizează că orice vizionare va fi însoțită și că potențialii cumpărători trebuie să fie extrem de atenți. Riscurile includ traseul de acces, terenul neregulat și schimbările rapide ale mareei. Insula a fost folosită anterior și pentru pășunatul oilor, iar vegetația a crescut necontrolat în unele zone.

Un ghid publicat de Societatea Regală de Geografie recomandă vizitatorilor să verifice cu atenție orele mareelor. Între insulă și continent există două canale fluviale care pot deveni periculoase dacă nivelul apei crește.

Hugh ODonnell, reprezentant al Carter Jonas, spune că insula este „o oportunitate cu adevărat unică” pentru cineva care caută un proiect imobiliar special sau un refugiu retras. Listările descriu locul drept un peisaj „vast și neatins”, cu vedere directă spre coastă și munții din Parcul Național Eryri National Park.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE