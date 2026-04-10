Totul s-a petrecut în timpul unei furtuni care a forțat nava să caute refugiu într-o zonă protejată. În timp ce își croiau drumul prin apele înghețate, oamenii de știință au observat un obiect ciudat în apropiere. „Privind pe fereastră, am văzut un aisberg care părea cam murdar”, a declarat cercetătorul Simon Dreutter. „La o inspecție mai atentă, a devenit clar că era rocă.”

Echipa a decis să investigheze descoperirea, folosind drone și echipamente sonar pentru a măsura insula cu precizie. Rezultatele arată că insula are aproximativ 130 de metri lungime, 50 de metri lățime și se ridică la 16 metri deasupra nivelului mării. Dimensiunile sale o fac chiar puțin mai mare decât „Polarstern” .

Zona în care a fost descoperită insula era notată anterior pe hărțile nautice doar ca o „zonă periculoasă”, fără alte detalii. Condițiile extreme din regiune și prezența numeroaselor aisberguri au făcut ca insula să rămână nedetectată până acum. În plus, poziția exactă indicată pe hărți era ușor diferită de locația reală.

Urmează ca această insulă să fie înregistrată oficial, să primească un nume și să fie inclusă în hărțile internaționale. Descoperirea este importantă pentru comunitatea științifică, având în vedere că Marea Weddell joacă un rol esențial în dinamica curenților oceanici și, implicit, în echilibrul climatic global.

