Taxă de intrare pe insulele de vis din Grecia

34 de insule grecești, inclusiv destinații populare precum Santorini, Mykonos și Rodos, intenționează să introducă o taxă de intrare pentru turiștii de o zi.

Potrivit publicației germane Bild, Asociația Regională a Municipalităților din Egeea de Sud a trimis o scrisoare către guvernul elen, solicitând dreptul de a implementa un „bilet de acces” pe aceste insule, după modelul orașului Veneția.

Motivul? Multe dintre aceste mici insule sunt sufocate de valurile de turiști. Mii de turiști sosesc zilnic, folosesc drumurile, apa și serviciile de salubritate, dar nu contribuie la bugetele locale.

Pe insula Symi, de exemplu, ajung zilnic până la 5.000 de vizitatori, din Rodos, insulele vecine sau chiar din Turcia, motiv pentru care primarul Eleftherios Papakalodoukas cere introducerea unei taxe de 3 euro de persoană. „Avem nevoie de acești bani pentru a acoperi costurile cu gunoiul, apa și energia. Dorim turiști, dar nu mai putem suporta singuri cheltuielile”, a declarat edilul grec.

Destinațiile turistice care vor bilet de acces

Cele 34 de insule care doresc să implementeze taxa de intrare sunt Agathonisi, Amorgos, Anafi, Andros, Antiparos, Arkoi, Astypalea, Folegandros, Ios, Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kastellorizo, Kea (Tzia), Kimolos, Kos, Kythnos, Leipsoi, Leros, Milos, Mykonos, Naxos, Nisyros, Paros, Patmos, Rodos, Santorini, Serifos, Sifnos, Sikinos, Symi, Syros, Tilos și Tinos.

Guvernul grec analizează cererea, dar industria este divizată: hotelierii și comercianții avertizează asupra unui posibil șoc turistic.

Santorini cere o limită pentru numărul de vizitatori

Pe insula Santorini, pasagerii de croazieră plătesc deja o taxă de 20 de euro de persoană, însă pentru vizitatorii de o zi care sosesc de pe alte insule nu există nicio reglementare. Primarul Nikolaos Zorzos cere stabilirea unei limite de maximum 8.000 de turiști pe zi.

Multe insule au ajuns la limită, iar problemele sunt evidente: munți de gunoaie, penurie de apă, creșterea prețurilor la energie.

Alte destinații care au implementat taxe pentru turiști

Din 2024, Veneția percepe o taxă de 5 euro pentru fiecare vizitator de o zi, fiind primul oraș european cu o astfel de măsură. Paris și Roma și-au majorat considerabil taxele turistice, iar Islanda și Scoția introduc, de asemenea, noi taxe de cazare pentru protejarea mediului și a infrastructurii.

În regiunea mediteraneană, tot mai multe insule adoptă același model: în Baleare, turiștii plătesc până la 3,50 euro pe noapte, sub formă de taxă de sejur. Croația și Cipru aplică sisteme similare. Scopul: limitarea fluxului de vizitatori și o distribuție mai echitabilă a costurilor.

Cele mai populare destinații din Grecia în 2025

Cele mai populare destinații turistice din Grecia în 2025 reflectă o schimbare importantă față de anii precedenți, cu insule și regiuni noi care cuceresc preferințele turiștilor:

Zakynthos este vedeta sezonului 2025, cu o creștere record a rezervărilor (+44%). Oferă peisaje dramatice, plaje celebre precum Navagio și un mix de lux și natură autentică.

este vedeta sezonului 2025, cu o creștere record a rezervărilor (+44%). Oferă peisaje dramatice, plaje celebre precum Navagio și un mix de lux și natură autentică. Creta , o insulă mare, care combină plaje, situri istorice, peisaje montane și o cultură bogată, atrage tot mai mult turiști.

, o insulă mare, care combină plaje, situri istorice, peisaje montane și o cultură bogată, atrage tot mai mult turiști. Rhodos și Corfu rămân destinații debutante și populare, cu o infrastructură bună și numeroase atracții.

și rămân destinații debutante și populare, cu o infrastructură bună și numeroase atracții. Halkidiki , cu cele trei peninsule Kassandra, Sithonia și Athos, devine tot mai căutată pentru vacanțe relaxante, familie și turism spiritual.

, cu cele trei peninsule Kassandra, Sithonia și Athos, devine tot mai căutată pentru vacanțe relaxante, familie și turism spiritual. Celebra triadă de insule glamour, Santorini, Mykonos și Paros, este temporar în umbră, pierzând din apogeu în favoarea insulelor mai accesibile și mai puțin aglomerate.

