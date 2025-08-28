Contextul conflictului dintre Ungaria și Ucraina

Aprovizionarea cu petrol a Ungariei prin conducta Drujba a fost întreruptă în mod repetat, pe măsură ce Kievul a vizat infrastructura energetică rusă de la începutul invaziei Moscovei în urmă cu trei ani.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat semnificativ de atunci, liderul naționalist ungar Viktor Orban menținând legături cu Kremlinul și blocând eforturile Kievului de a adera la Uniunea Europeană.

Declarații și acuzații

Ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, a anunțat interzicerea pe teritoriul țării a „comandantului unității militare ucrainene care a efectuat recentele atacuri extrem de grave împotriva conductei de petrol Drujba”.

„Acesta a fost un atac asupra suveranității Ungariei, punând în pericol securitatea noastră energetică”, a postat Szijjarto pe X.

In response to the latest Ukrainian strike against the Druzhba oil pipeline, the Hungarian government has decided to ban the commander of the military unit responsible from entering Hungary and the entire Schengen Area.



This was an attack on Hungarys sovereignty, endangering… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 28, 2025

În replică, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că Ungaria este „de partea greșită a istoriei”.

„Peter, dacă conducta rusă este mai importantă pentru tine decât copiii ucraineni uciși de Rusia în această dimineață, aceasta este decădere morală”, a postat el, adăugând că Kievul va „lua măsuri în oglindă”.

How shameless to post this after a brutal attack by terrorist state Russia.



Peter, if the Russian pipeline is more important to you than the Ukrainian children killed by Russia this morning, this is moral decay. Hungary is on the wrong side of history.



Well take mirror action. https://t.co/sLsC5YywtL — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025

Conflictul energetic dintre Ungaria și Ucraina

Săptămâna trecută, Viktor Orban a declarat că s-a plâns președintelui american Donald Trump după ce operațiunile militare ale Ucrainei împotriva Rusiei au perturbat aprovizionarea cu petrol.

Ungaria și Slovacia au cerut Comisiei Europene să „acționeze împotriva atacurilor repetate ale Ucrainei asupra conductei de petrol Drujba”.

UE a impus o interdicție asupra majorității importurilor de petrol din Rusia în 2022, dar conducta Drujba a fost temporar exceptată pentru a oferi țărilor din Europa Centrală fără ieșire la mare timp să găsească surse alternative de aprovizionare cu petrol.

Orban și omologul său slovac Robert Fico au criticat în mod regulat sancțiunile, considerându-le o amenințare la adresa securității energetice a țărilor lor.