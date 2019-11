De Ana Hațeg,

Jacob Furedi scrie un articol despre Transilvania, dar povestește că momentul care l-a marcat cel mai mult, dincolo de orașele de basm, pline de istorie, a fost întâlnirea cu un urs pe Transfăgărășan

”După ce am trecut cu succes de un număr nesfârșit de serpentine, ne-am oprit o clipă pentru a ne trage sufletul și desigur, am decis să ne marcăm supraviețuirea noastră cu o fotografie și am intrat într-o pădure pentru surprinde imaginea perfectă”, scrie autorul articolului din Daily Mail.

”Ceea ce s-a întâmplat în continuare are nevoie de puține cuvinte: odihnindu-se la zece metri distanță în spatele unui tufiș era un urs care, fie iritat de a fi deranjat, fie îngrozit de parcarea mea neplăcută, s-a ridicat pe picioarele posterioare și ne-a dat de înțeles că nu suntem bineveniți”, povestește Furedi întâlnirea cu animalul.

”Ce-i drept, cu toată adrenalina, nu-mi amintesc foarte bine cum am fugit, cu fața roșie și tremurând, înapoi la mașină”, continuă autorul, care încheie spunând că de pe Transfăgărășan a mers până în satul Măgura unde a descoperit ”Ardealul adevărat”.

Între timp, în fermecătorul oraș sasesc al Sibiului, chelnerițele cu față pietroasă își păzesc ușile, îndrăznind turiștii să ceară o masă. Această atitudine fără compromisuri față de autenticitate face ca rarele încercări ale Transilvaniei de a atrage turiștii să cadă.

În cele patru zile din Transilvania, Furedi a vizitat Sibiu, Sighișoara și Viscri, despre care povestește că este locul preferat al prințului Charles. ”Cu biserica sa albă fortificată și casele colorate, cu siguranță Viscri este un loc potrivit pentru un viitor rege”.

Bloggerul Daily Mail a fost încântat și de mâncarea pe care a degustat-o în timpul vizitei sale.

