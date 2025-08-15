CFR Călători a anunțat că, începând din noaptea de 15 august, circulația trenurilor pe acest tronson se realizează cu tracțiune diesel.

Compania a precizat: „Urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti – Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c. a fost afectată circulaţia mai multor trenuri de călători, care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute. De astă-noapte, circulaţia trenurilor pe distanţa Feteşti – Cernavodă se realizează cu tracţiune diesel”, potrivit News.

Aceste probleme au afectat nu doar trenurile care circulă direct pe ruta menționată, ci au dus la întârzieri și modificări în programul altor trenuri de călători.

CFR Călători a subliniat că traficul feroviar în zona afectată se desfășoară conform măsurilor operative stabilite de CFR SA, managerul infrastructurii feroviare.

CFR Călători a declarat că este în contact permanent cu CFR SA pentru a rezolva problemele apărute.

„CFR Călători este în permanent contact cu managerul infrastructurii feroviare, CFR SA pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor, astfel încât toate trenurile şi călătorii să ajungă la destinaţie în siguranţă”.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Pasagerii afectați de aceste întârzieri au dreptul să solicite rambursarea contravalorii biletelor neutilizate, fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată. Această măsură se aplică în conformitate cu reglementările în vigoare.

Călătorii pot obține informații actualizate despre situația trenurilor prin mai multe canale. De exemplu, pot suna la linia telefonică 0219521, la numerele de telefon ale stațiilor CFR publicate pe site-ul oficial https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/, precum și aplicația mobilă TRENUL MEU, care oferă informații în timp real despre opriri, întârzieri și timpul estimat de sosire sau pot apela la angajaţii CFR din staţii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE