În timpul spitalizării, femeia, care lucra ca asistentă maternală, a contractat o infecție nosocomială, iar după mai bine de 18 luni de suferință și erori medicale, a fost nevoită să suporte amputarea piciorului stâng în noiembrie 2021, relatează publicația franceză Demotivateur.

După ce a fost tratată inițial pentru fractura de gleznă, femeia s-a confruntat cu o nouă fractură în 2017, în urma căreia a contractat din nou aceeași infecție nosocomială. În ciuda simptomelor evidente, diagnosticul de stafilococ auriu a venit abia un an mai târziu.

„A existat într-adevăr o gravă neglijență, deoarece o infecție nosocomială se poate întâmpla, desigur. Uneori pot exista probleme legate de regulile de igienă. Problema aici este că infecția a fost contractată și apoi, timp de 18 luni nu s-a făcut nimic. A fost lăsată de izbeliște, a mers doar la ortoped, care nu a avut reflexul de a o trimite la un infecționist. Timp de 18 luni a fost practic abandonată”, a declarat avocatul reclamantei, François Gaborit.

În decembrie 2020, personalul spitalicesc a informat-o că unica soluție pentru a-i salva sănătatea este amputarea piciorului stâng. Femeia a fost operată în noiembrie 2021, însă consecințele fizice și emoționale ale acestui proces au fost devastatoare.

După intervenția chirurgicală, femeia a intentat un proces împotriva spitalului, solicitând despăgubiri de 3,2 milioane de euro pentru suferințele și neglijențele suferite. În verdictul final, tribunalul administrativ a stabilit o compensație de 1,2 milioane de euro, menționând o „supraveghere medicală deficitară”. Suma totală include 1.018.020 de euro ca despăgubiri directe, la care se adaugă dobânzi de 210.000 de euro.