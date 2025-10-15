Evenimentul a fost organizat discret, pe 12 septembrie, la inițiativa așa-numitului „oligarh ortodox” Konstantin Malofeev, un miliardar cu legături cu serviciile secrete rusești acuzat de fraudă și furt de criptomonede.

Konstantin Malofeev (51 de ani) organizează reuniuni ale „forțelor de dreapta” încă din primăvara anului 2014, când și-a făcut apariția pe scena geopolitică prin finanțarea operațiunii de capturare a peninsulei Crimeea și a separatiștilor proruși din regiunea ucraineană Donbas.

Internaționala Neagră de la Sankt Petersburg a inclus susținători declarați ai nazismului și fascismului, printre care organizații neonaziste/neofasciste din Grecia, Italia și Brazilia, naționaliști radicali din Serbia și, mai cu seamă, partidul Alternativa pentru Germania, care, cu 20,8% din voturi, s-a clasat pe locul doi în alegerile parlamentare desfășurate pe 23 februarie 2025 în țara considerată „motorul economic” al Europei.

La congres au participat atât ideologul fascist Aleksandr Dughin, cât și teoreticianul conspiraționist antisemit elvețian Alain Soral. Reuniunea a dus la crearea Ligii Internaționale Antiglobaliste a Paladinilor, numită după organizația teroristă fondată de un veteran al trupelor paramilitare naziste SS.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Reuniți cu binecuvântarea lui Chiril I

„Mitingul fascist”, așa cum îl descrie The Insider, a fost precedat de o procesiune religioasă la Sankt Petersburg condusă de Patriarhul Chiril I în fața a mii de persoane. Procesiunea a fost animată mai ales de extremiștii de dreapta din rețeaua ruscistă – versiunea rusească a nazismului – Țargrad, și anume Vulturul cu Două Capete și Frăția Academicienilor.

Congresul a fost deschis de Konstantin Malofeev și Aleksandr Dughin, considerat de unii ca fiind ideologul ambițiilor imperiale ale regimului putinist. În deschidere a fost citit un mesaj transmis de Aleksandr Belski, președintele Adunării Legislative din Sankt Petersburg. Aleksandr Belski este membru al partidului Rusia Unită, aripa electorală și legislativă a regimului lui Vladimir Putin.

Primele informații despre desfășurarea evenimentului au apărut abia zece zile mai târziu, pe 22 și 23 septembrie. Konstantin Malofeev și organizația sa Vulturul cu Două Capete au vorbit despre reunirea a 15 delegații la Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin, în timp ce Mișcarea Tineretului pentru Cele 64 de Comitate (HVIM din Ungaria) a fost mai generoasă în informații, recunoscând că a participat la eveniment alături de alte 19 organizații din 14 țări.

În urma congresului, delegații au anunțat înființarea Ligii Internaționale Antiglobaliste a Paladinilor și au stabilit ca obiective lupta împotriva migrației, globalizării și așa-numitei mișcări LGBT. Declarația publicată la finalul evenimentului subliniază intenția participanților de a-și coordona acțiunile, de a face schimb de experiență politică și mediatică, precum și de a-și oferi sprijin reciproc atât juridic, cât și material.

Denumirea Ligii Internaționale Antiglobaliste a Paladinilor este inspirată cel mai probabil dintr-un grup cu același nume fondat în anii 1970 de către fostul ofițer SS Otto Skorzeny. Grupul „paladinilor” a fost o organizație paramilitară implicată în răpiri, crime și atentatul cu bombă de la aeroportul din Roma soldat cu 32 de morți.

Un parteneriat umbrit de contradicții și tensiuni

Publicațiile lui Malofeev nu oferă nicio informație despre organizațiile străine participante sau liderii delegațiilor. De altfel, Malofeev păstrează tăcerea și în privința rolului său de organizator, relatând doar, modest: „Conferința fondatoare a Ligii Internaționale Antiglobaliste a Paladinilor a avut loc în capitala imperială a statului rus. Peste 50 de delegați din 15 organizații patriotice de dreapta de pe trei continente au fost la Sankt Petersburg”.

Țargrad, rețeaua oligarhului, s-a limitat doar la distribuirea acestei postări, în timp ce Frăția Academicienilor nu a spus nimic despre congres. Doar Vulturul cu Două Capete și-a recunoscut implicarea în organizarea reuniunii:

„Prieteni, suntem mândri să vă informăm că eforturile de lungă durată ale Vulturului cu Două Capete pe scena internațională au dat primele lor roade tangibile – conferința fondatoare a Ligii Internaționale Antiglobaliste a Paladinilor a avut loc în capitala imperială a Rusiei, Sankt Petersburg!”.

Între timp, mai multe organizații străine de extremă-dreapta, inclusiv neonaziste și neofasciste, au recunoscut că au avut delegați la evenimentul de la Sankt Petersburg. HVIM din Ungaria a dezvăluit chiar că Frăția Academicienilor și Vulturul cu Două Capete s-au numărat printre organizatori, iar ambele fac parte din organizația umbrelă Țargrad.

HVIM și grupul belgian de extremă-dreapta Nation au publicat numeroase fotografii de la congres, inclusiv cu unii care nu și-au anunțat public prezența. Mai mult decât atât, fotografiile arată că delegații organizațiilor străine au asistat și ei la procesiunea religioasă de la Sankt Petersburg.

🇭🇺 Szentpéterváron épül egy keresztény szövetségi rendszer a HVIM-esekkel❗️



Tizennégy országából érkezett húsz szervezet részvételével alakult meg a Nemzetközi Szuverenista Liga (ISL)



⚠️ Részletek: https://t.co/juOyVNlGvz#HVIM #Magyarorszag #Hungary #ISL pic.twitter.com/7YhMedkpNy — Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) (@64Varmegye) September 22, 2025

Cu toate acestea, atât HVIM, cât și Nation au căutat să se justifice în fața publicului intern pentru participarea lor la o procesiune religioasă ortodoxă. HVIM a evocat un „eveniment cu adevărat energic”, în timp ce Nation a ținut să-și asigure simpatizanții că „nu a devenit o mișcare religioasă”.

Acest eveniment a generat unele conflicte în tabăra de extremă-dreapta, unele organizații, în special din Polonia, dar și din alte țări, denunțând „un congres prorus” și acuzându-i pe participanții străini de „pseudo-naționalism”.

Lista completă a participanților

The Insider a reconstituit lista completă a organizațiilor prezente la congresul de la Sankt Petersburg. Este vorba în realitate de 21 de organizații din 14 țări de pe cinci continente. Ungaria și Serbia, vecine cu România, au avut un reprezentant, respectiv doi.

Vulturul cu Două Capete și Frăția Academicienilor, parte din Tsargrad, Rusia (Europa și Asia)

Zorii Aurii, Grecia

Forza Nuova, Italia

Lealtà Azione, Italia

Rete dei Patrioti, Italia

Falange Española de las JONS, Spania

Democracia Nacional, Spania

Málaga 1487, Spania

Les Nationalistes, Franța

Nouvelle Droite, Franța

Nation, Belgia

Mișcarea Tineretului pentru Cele 64 de Comitate, Ungaria

Srpska Akcija, Serbia

Patrula Narodna, Serbia

Bittereinders, Africa de Sud (Africa)

Condor 8, Argentina (America de Sud)

UNR, Mexic (America de Nord)

Nova Resistência, Brazilia (America de Sud)

Patriotic Alternative, Regatul Unit

Alternativa pentru Germania (AfD), Germania

AfD a vrut să-și ascundă prezența

AfD este singura organizație care nu a fost menționată explicit printre participanți. Totuși, fotografiile făcute publice arată că a fost reprezentată la congres de către Robert Risch, membru al Consiliului Local din Hamburg. În fotografii Risch poate fi văzut în plan îndepărtat, inclusiv la o masă pe care scria în dreptul său „Germania”.

Contactat de The Insider, Risch nu a vrut să ofere informații despre motivele călătoriei sale în Rusia și participării la eveniment.

Misterioasa Frăție a Academicienilor

Frăția Academicienilor nu a menționat direct participarea sa la congres, dar fotografiile de la eveniment prezintă numeroși membri ai organizației.

Coordonată de Nikita Iziumov, un individ care propune conceptul imperialist că „Rusia nu are hotare”, Frăția Academicienilor a fost de fapt fondată sub auspiciile lui Konstantin Malofeev și ale grupului său media Țargrad, în 2020.

O organizație studențească la origine, Frăția Academiceinilor s-a extins rapid, cu filiale în universități de top în Rusia, precum MGIMO (Institutul de Stat pentrru Relații Internaționale, sub egida Ministerului rus de Externe), Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Universitatea Federală Ural, cu sediul în Ekaterinburg, și Universitatea Federală Kazan. Organizația este prezentă și în teritoriile ocupate de armata rusă în Ucraina.

„Academicienii” spun despre ei că sunt „viitoarea elită națională a Rusiei” și „constructorii unui nou imperiu rus”. Paginile lor publice juxtapun fotografii de la baluri și „simpozioane despre vin” cu reportaje despre antrenamente militare, călătorii de voluntariat pe frontul din Ucraina și strângeri de ajutoare umanitare pentru armata rusă.

„Academicienii” se bazează pe tradiția monarhică a Rusiei, cultul prim-ministrului rus de la începutul secolului XX Piotr Stolîpin și o agendă conservatoare de extremă-dreapta. Obiectivele lor prevăd cultivarea „tineretului de dreapta”, promovarea acestuia în universități și organismele guvernamentale și pregătirea cadrelor ideologice pentru „viitorul imperiu rus”.