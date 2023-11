Pasaje din interogatoriul lui Sinwar, la acea vreme „un tânăr deosebit de periculos, operativ în rândurile organizației teroriste” au fost difuzate, recent, de poliția israeliană.

Orchestrând răpirea și uciderea a 4 palestinieni pe care îi considera „colaboratori”, Sinwar a fost condamnat la 4 pedepse pe viață în Israel, din care a ispășit 22 de ani până la eliberarea sa din 2011, alături de alți 1.026 de palestinieni, într-un schimb pentru soldatul israelian răpit Gilad Shalit.

Interogat, în 1988, despre uciderea unui „informator al Israelului” pe nume Rami Salim, Sinwar a declarat că a obținut „autorizația” de a-l ucide de la liderul Hamas, șeicul Ahmed Yassin.

După o corecție violentă, Salim a mărturisit că are legături cu forțele de securitate israeliene. Sinwar a descris execuția lui Salim: „Pe drum, l-am legat la ochi cu o cârpă, ca să nu vadă unde mergem. Am ajuns la cimitir și l-am băgat pe Salim în mormântul mare… Acolo l-am sugrumat cu un kafieh (n.r. – șal). L-am sufocat, l-am învelit într-un giulgiu, apoi am acoperit mormântul”.

Și Adnan Azfur și-a găsit sfârșitul de mâna lui Sinwar, care îl bănuia că ar avea legături cu Israelul.

L-am interogat pe Adnan, l-am bătut, apoi a recunoscut că are legătură cu serviciile secrete israeliene… Am decis să-l ucidem… L-am sugrumat cu forță. L-am îngropat acolo și ne-am dus fiecare la casele noastre. Pasaj din interogatoriul lui Yagya Sinwar:

„Brusc, Issa a făcut infarct și a murit”

În declarația sa către poliție israeliană, Sinwar a descris altă crimă: „Am primit informații despre Fathi Issa, din tabăra de refugiați al-Birij, care coopera cu autoritățile”. L-a urmărit, l-a răpit și l-a adus într-o livadă pentru un „interogatoriu”.

„L-am prins de gât cu o mână și am început să-l sufoc, iar cu cealaltă mână l-am lovit cu pumnul în stomac. Brusc a făcut un infarct și a murit”, le-a spus Sinwar anchetatorilor.

Un alt bărbat, pe nume Hossein al-Sir Mahan Yun, a fost ucis de Sinwar: „A coborât din mașină și a încercat să reziste. I-am lipit pistolul de gât, obligându-l să intre în vehiculul nostru. Apoi un glonț a fost tras din arma mea și l-a lovit fatal!”.

Paragrafele sunt preluate dintr-o decizie a Înaltei Curți care a respins cererea tatălui lui Sinwar, Ibrahim Hassan Sinwar, ca reședința acestuia să nu fie distrusă din cauza faptelor criminale ale fiului său.

Președintele în retragere al Curții Supreme, Meir Shamgar, a respins petiția cu următoarele cuvinte: „Severitatea acțiunilor lui Yahya, care a sugrumat cu propriile mâini persoane suspectate de cooperare cu autoritățile cere adoptarea măsurilor punitive”.

„Într-adevăr, membrii familiei lui Yahya suferă și acum din cauza acțiunilor sale”, a explicat Shamgar, „dar acesta este, într-adevăr, de mai multe ori, efectul secundar al oricărei pedepse care este impusă acuzatului: îi rănește și pe cei care depind de el. Numai că aceasta nu poate fi folosită pentru a nega justificarea unui act de pedeapsă descurajatoare”.

Sinwar s-a născut în tabăra de refugiați Khan Younès, într-o familie de refugiați din orașul Majdal din sudul Israelului.

De la o vârstă fragedă, el s-a alăturat Frăției Musulmane, al cărei nume s-a schimbat la sfârșitul anului 1987 în Mișcarea Hamas.

Sinwar a studiat la Universitatea Islamică din Gaza și a obținut o diplomă de licență în limba arabă. În acea perioadă, el a condus Blocul Islamic, ramura studențească a Frăției Musulmane.

A fost arestat, pentru prima dată, în 1982, inițial pentru câteva zile, apoi pentru șase luni pentru participare la activități de securitate împotriva Israelului.

Salvat, după ce a fost depistat cu o tumoare pe creier

În 1989, a fost condamnat de 4 ori la închisoare pe viață, după ce a fost acuzat că a fondat aparatul de securitate al Frăției Musulmane, „Al-Majd”, și a contribuit la crearea primului aparat militar al mișcării, cunoscut sub numele de „Mujahedinii palestinieni”.

În 2008, medicii israelieni i-au descoperit o tumoare la creier și i-au salvat viața viitorului lider Hamas printr-o operație. 3 ani mai târziu, Sinwar era eliberat, ca parte a unui acord care l-a inclus pe soldatul israelian Gilad Shalit, ținut ostatic de Hamas în Fâșia Gaza timp de 5 ani.

După eliberarea sa, Sinwar a participat la alegerile interne ale Hamas din 2012. El a devenit membru al biroului politic al mișcării și și-a asumat responsabilitatea de a supraveghea aparatul militar, Brigăzile al-Qassam.

Este lider al Hamas din 2017, fiind reconfirmat în 2021. În septembrie 2015, Statele Unite l-au inclus pe Sinwar pe lista „teroriștilor internaționali”. De asemenea, Israelul l-a plasat pe lista celor mai căutați pentru a fi lichidat.

În 2017 a fost ales lider al Hamas în Gaza. El este, de facto, mai puternic decât liderul Hamas Ismail Haniyah, care trăiește în exil în Qatar. Yuval Biton, șef al serviciului secret Shabas:

„Sinwar a studiat atât de bine societatea noastră, încât probabil a crezut că vom fi complet divizați și paralizați din cauza disputei politice privind reforma judiciară. Dar nu a prevăzut că atacul din 7 octombrie ne va uni”, a afirmat Yuval Biton, fost stomatolog, care l-a tratat pe Sinwar în închisoare.

Foto: Hepta

