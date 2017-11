Un șofer de ambulanță din India a parcurs o cursă contracronometru pentru a salva viața unui beeluș, care trebuia să fie transportat de la un spital la altul. În mod normal, acest drum durează 13 ore, însă șoferul a reușit să ajungă la destinație în aproximativ șapte ore, relatează India.com.

Thamim a avut o misiune extrem de dificilă. A trebuit să transporte un nou-născut de nici aproape o lună de la un spital la altul, în cât mai puțin timp posibil. Viața micuțului atârna de un fir de ață și avea nevoie cât mai rapid de o operație la inimă.

Inițial, s-a discutat despre varianta unui transport pe cale aeriană, însă cel mai apropiat aeroport era la o distanță de cinci ore cu mașina. Așa că medicii au decis ca beelușul să fie transportat cu o ambulanță. Drumul de 516 kilometri se parcurge de obicei în 13 ore, însă șoferul de ambulanță a reducă acest timp la aproape jumătate și să ajungă la spital în șapte ore.

Wow…Hatsoff to Kerala Police,Public n to that Ambulance Driver…..? pic.twitter.com/n08gfhhQoF

— Abdulsathar (@Abdulsa32993233) November 16, 2017