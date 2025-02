Dacă odată cu creșterea AI am asistat la apariția unor companii noi, precum OpenAI și al său ChatGPT, business care a început să conteze cu adevărat odată cu implementarea la scară largă și pe segmentul „consumer” a LLM-urilor, sau chiar la un salt năucitor pe scara evaluărilor, așa cum am văzut la Nvidia, care s-a cocoțat perfect pe acest val, ei bine și companiile „established” de decenii în Big Tech continuă să inoveze.

Am stat de vorbă cu Tomaz Vajlavec, director în cadrul diviziei Azure la Microsoft, despre ce rezervă Inteligența Artificială omenirii, despre concurența Europei cu SUA și China în contextul GPT-4o și DeepSeek, și despre cum se vor modifica slujbele noastre, ale tuturor, atunci când AI-ul va trece, cu adevărat, la un alt nivel. Totul a rezultat într-o discuție extrem de interesantă, a cărei transcriere poate fi citită mai jos.

Tomaz Vajlavec, director Microsoft Azure și expert în AI, a fost invitat la București pentru un eveniment Microsoft.

„Europa are nevoie de investiții în AI”

Claudiu Râpan, Libertatea: Cum vedeți implementările AI în România, acolo, la Microsoft? Cu toată această revoluție AI, ca să spun așa, pentru că vedem toate aceste lucruri care se întâmplă în SUA, acum și în China. Iar de curând s-a anunțat că Uniunea Europeană va investi 200 de miliarde de euro în AI. Cum vedeți acest lucru la nivel european, dar și la nivel regional? Unde vedeți că se îndreaptă toate aceste lucruri și cum putem concura cu alte piețe mai bine stabilite?

Tomaz Valjavec, Microsoft: Da, desigur. Uite, am fost foarte fericit să văd anunțul pe care Ursula von der Leyen l-a făcut în ceea ce privește o investiție de 200 de milioane de dolari în Europa, pentru că eu cred că chiar avem nevoie de asta. Dacă te uiți la peisajul politic din acest moment, adevărata inovație are loc în SUA. Însă am fost cu toții surprinși de ceea ce a făcut China cu Deepseek, de cât de bun este, în acest sens.

Practic, și noi am preluat modelul lor, îl rulăm chiar acum pe Azure, deci este disponibil pentru clienți. Europa petrece, de fapt, mai mult timp ocupându-se de reglementare, de cum să o facă corect, decât construind ceva pe cont propriu. Așadar, susțin cu adevărat acest tip de investiții. Sper să se întâmple ceea ce trebuie, ceea ce este necesar pentru țările europene, și să învețe din asta.

În ceea ce privește AI-ul, Europa este în urmă

C.R: Ați spune că, din punct de vedere al reglementărilor, așa cum ați afirmat foarte bine, există riscul ca, dacă nu ne adaptăm ca societate, ca și continent, la nivelul Uniunii Europene, reglementările într-un mod mai rapid decât înainte, putem să presupunem că există o teamă că vom fi lăsați în urmă de Statele Unite și China?

T.V: Uite, în ceea ce privește AI-ul suntem deja în urmă. Am abordat totul dintr-un unghi diferit. Am mers pe ideea de a face totul în mod corect. Cred că asta vrea să facă Europa. Nu spun, însă, că e o abordare greșită. Uite, ca un exemplu, eu lucrez și cu Africa, dar și cu Orientul Mijlociu. Avem tone de proiecte când vine vorba de AI. Iar modul în care abordează această „revoluție” este să facă mai multe lucruri în același timp. Ei nu așteaptă să apară reglementări. Ei se gândesc mai întâi la beneficiile AI pentru companiile lor. Astfel că implementează tehnologia și, în același timp, au grijă și de reglementare.

Cred că lumea funcționează într-un mod puțin mai rapid în acest moment, în ceea ce privește AI. Dar văd și unele țări europene că inovează. Așa că acum avem nevoie de acele, aș spune, „superstaruri”, exemple pe care toate celelalte companii să le urmeze. Acest lucru este foarte important acum. Și cred că dacă aș avea acces la o proverbială baghetă magică, aș investi în unele care au energie și voință, pentru că acestea vor crea, de fapt, valul pe care îl vor urma și celelalte.

C.R: Este un punct de vedere foarte interesant și foarte frumos. Este dificil pentru Microsoft să se adapteze în toate aceste piețe diferite? Mă refer din punct de vedere al AI și al reglementărilor. Poate că este diferit în State, este diferit și în UE.

T.V: Ce facem noi, peste tot unde lansăm un serviciu nou, vrem să respectăm cu adevărat toate legile posibile și, aș adăuga, și conformitatea este foarte importantă pe radarul nostru, de asemenea. Nu vrem să lansăm un serviciu, chiar dacă există o cerere mare pentru acesta, până când nu se pliază pe reglementările locale.

Ce este Microsoft Copilot

C.R: Așadar, să trecem la Copilot. Îmi puteți explica, vă rog, ce este un agent Copilot și cum poate fi folosit atât din perspectiva B2B, cât și din perspectivă consumer, pentru că știu că asistentul este profund integrat și cu Microsoft Office și Microsoft 365.

T.V: Ți-ai făcut deja propriul agent? Unul dintre lucrurile pe care le încurajez întotdeauna este să o facă toată lumea. Deschide consola, trage datele, sursele de date, documentele, link-urile către ceea ce vrei ca agentul să creeze și vei vedea că cel mai probabil ai să ajungi la 80% din ce îți dorești încă de la prima încercare. Dar oamenii stagnează puțin. Le este un pic teamă de ceea ce este AI. Ei nu sunt pregătiți. Dar m-ai întrebat ce este Copilot.

Microsoft Copilot este un fel de interfață pentru utilizator, nouă, modernă, specială pentru AI. Gândește-te la asta, este cineva care înțelege cu cine interacționezi, ce fel de documente folosești, care sunt sursele de date pe care trebuie să le vezi în fiecare zi și înțelege această relație cu ele. Este un fel de amplificator cognitiv a ceea ce faci în fiecare zi. Dar este totuși copilotul tău, nu este pilotul tău, nu este pilotul tău automat.

Cred că este foarte important ca toți cei care îl folosesc să înțeleagă că este un amplificator cognitiv, pentru a te ajuta să faci lucrurile mai repede.

C.R: Cât de importantă este pentru Microsoft, atât din perspectiva utilizării de către consumatori, cât și din perspectiva utilizării în business, toată divizia Copilot?

T.V: Copilot este, aș spune, ceva care este oferit unui utilizator final (n.r. „end-user”). Deci aici interacționezi cu el pentru productivitatea ta și așa mai departe. Dar avem și o altă divizie care se numește A.I. Foundry, mai exact Azure A.I. Foundry. Aceasta este o colecție a tuturor instrumentelor prin care dezvoltatorii construiesc nucleele AI. Pentru că, dacă dacă vrei să pui bazele unui serviciu AI, pe care îl expui apoi clienților, dacă vrei să îți modernizezi site-ul, trebuie să construiești un agent special pentru el. Asta faci în AI Foundry, nu în Copilot.

Copilot este mai mult asistentul tău personal. AI Foundry este o colecție de instrumente pe care le folosesc dezvoltatorii. Ei au toate modelele. Săptămâna trecută am avut 1.829 de modele disponibile. E foarte simplificat. Aș spune că viitorul atât al IMM-urilor, cât și a marilor corporații este această automatizare completă a acelor procese simple și plictisitoare, automatizări care permit apoi oamenilor să facă și să se concentreze cu adevărat pe altceva, ceva mai important.

C.R: Ceea ce încerc să vă întreb este dacă credeți că viitorul IMM-urilor și al marilor companii va fi implementarea din plin a inteligenței artificiale sau implementarea mai redusă de inteligență artificială. Sau poate chiar reducerea la minimum a aportului uman?

T.V: Uite, cred că este o evoluție care va avea loc în curând. În momentul de față, avem companii care sunt vârful de lance și care integrează inteligența artificială în aplicațiile lor bancare, în asistentul meu bancar și în astfel de lucruri, ceea ce cred că este cel mai important. Așadar, există o singură întrebare pe care vreau să o adresez întotdeauna clienților, deoarece aceștia au acum mii de idei în legătură cu utilizarea inteligenței artificiale. Ei citesc știri și astfel știu că există, dar o singură întrebare care îți spune de unde să începi ar fi: „Pentru ce rezolv? Vreau să îmbunătățesc logistica? Îmi propun să îmbunătățesc siguranța în unitățile mele de producție?”. Acesta este punctul de plecare.

Apoi colectezi ceea ce este necesar pentru a construi soluția respectivă. Deci construiești modele și o faci pentru acel obiectiv. Și apoi pe următorul, și pe următorul, și pe următorul. Nu există nicio diferență între întreprinderile mari și întreprinderile mici și mijlocii. Chiar și așa, unele dintre cele mai mici sunt mai agile, pot merge mai repede, pot testa, lansa mai repede. Și cred că aceasta este abordarea corectă. Testezi ceva și vezi, iar dacă eșuezi, te duci la altceva, dar ai învățat multe în timp ce ai eșuat.

Aplicarea AI în call center-uri

O aplicare bună a tot ceea ce am zis, unde avem o mulțime de proiecte care urmează să fie implementate, sunt call center-urile. Deci, în call center, nu înlocuiești pe toată lumea cu AI, ci o iei treptat. În primul rând, îl oferi ca un instrument persoanei care răspunde la telefon pentru ca ea să aibă toate datele disponibile pentru a pune întrebările potrivite, iar inteligența artificială va ajuta și la definirea răspunsurilor. În a doua fază, asculți apelurile și știi dacă clientul a fost nemulțumit când a început apelul și mulțumit la final.

Obții statistici cu privire la clienții care sună, vezi dacă sunt mai nemulțumiți sau mai mulțumiți. Deci, de asemenea, vei putea vedea ce le lipsește reprezentanților de vânzări, oamenilor din call center, și apoi îi poți instrui în acest sens.

C.R: Revenind la utilizatori la utilizatorii „consumer”. Cum arată viitorul imediat pentru Microsoft Copilot? Am văzut integrarea în laptopuri până acum, cele mai multe dintre ele folosind tehnologia ARM, însă în următoarea versiune a sistemului de operare, adică Windows 12, cât de „adânc” va fi implementat Copilot?

T.V: Uite, asta este super confidențial, și este confidențial la nivelul la care nici măcar eu nu știu (râde). Să o spun așa. Pot să-mi spun opiniile personale, de utilizator. Microsoft este o companie care are o legătură extrem de strânsă cu inteligența artificială, să o spun așa. Așadar, fiecare persoană din companie învață prin practică. Știi, de la simplificarea serviciului Copilot la studioul Copilot în care îți poți „dezvolta” propriul asistent perosnal, totul evoluează. Nu ne vom opri aici.

Cred că cea mai importantă parte este că suntem capabili să tragem întregul ecosistem după noi, venind spre întreprinderile mici, mijlocii, mari, sau chiar guverne. Studenții sunt extrem de importanți pentru noi și, în special, România, ca sistem educațional, dă 25.000 de absolvenți anual, printre cei mai mulți din Europa. Deci, cum ne asigurăm că aceștia folosesc deja Copilot? Cum ne asigurăm că știu cum să își construiască propriile motoare AI? Asta este o treabă critică pentru succesul lor și al nostru. Noile dispozitive pe care le-am livrat dispun de procesoare cu NPU (neural processing engine). Adică putere locală de procesare „on-device”. Cu ajutorul ei poți obține răspunsuri mai rapid.

Și, în ceea ce privește device-urile, aceasta este de fapt și strategia Microsoft. Bineînțeles, ne vindem propriile dispozitive, dar de foarte multe ori trimitem un semnal întregului ecosistem hardware despre cum ar trebui să arate noile laptopuri, de exemplu.

„Poți avea o inteligență artificială care să construiască un model sau o schiță pentru o clădire nouă, însă nu o va și construi în locul tău”

C.R: Vreau să vă mai întreb, dintr-un punct de vedere personal. Cât de departe vom ajunge, nu știu, poate în următorii 10-15 ani? Cât de adânc va fi integrată AI în viața noastră de zi cu zi? Pentru că suntem abia la început acum.

T.V: Da, da. Eu de obicei fac o analogie. Când eram copil am primit primul meu telefon mobil. Era un Ericsson. Puteai să suni și să trimiți SMS-uri și a fost fantastic. Acesta este punctul în care ne aflăm, raportat la AI, din punctul meu de vedere. Sincer, nu știu unde și care este limita. Cred că foarte curând ne vom gândi cu toții la robotul nostru personal de acasă. Care va fi cel potrivit? Cel care va spăla rufele, cel care va spăla vasele, cel care va da zăpada. Cred că o mulțime de locuri de muncă pe care le poți vedea că există deja în prezent sunt pentru a antrena roboții.

Deci, cum îi înveți cum să așeze vasele mașina de spălat? Sunt mișcări pe care trebuie să le repeți de aproximativ 10.000 de ori pentru ca un robot să le înțeleagă. Cred că aceasta va fi următoarea evoluție care ne va simplifica viața în mod semnificativ.

Cred că există o mulțime de locuri de muncă în care munca fizică trebuie să rămână muncă fizică. Cum ar fi fizioterapia, munca în construcții și așa mai departe. Poți avea o inteligență artificială care să construiască un model sau o schiță pentru o clădire nouă, însă nu o va și construi în locul tău.

