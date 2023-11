INTERVIU. Întrebat înaintea întâlnirii cu Klaus Iohannis dacă el și-ar face publice cheltuielile cu deplasările la cererea a 40.000 de oameni, José Maria Neves, preşedintele din Capul Verde, a răspuns: „Nu e nevoie de 40.000. Dacă o singură persoană îmi cere ceva, eu sunt obligat să răspund”

Puteți citi aici prima corespondență a Libertății în Capul Verde.

de Laurenţiu Ungureanu (Praia)

Președintele José Maria Neves, 64 de ani, spune că înţelege România foarte bine: mama celui de-al patrulea său fiu a fost studentă la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.

Înainte de a începe interviul, președintele ne pune la încercare: În portugheză, numele său, „Jose”, e foarte comun, spune șeful statului. Aşa cum e şi „John” în limba engleză. Aşa că José Neves vrea să ştie dacă Iohannis vine cumva de la „Ion”, corespondentul românesc al prenumelui internaţional. Nu e Iohannis, ar fi, de fapt, Ionescu, râde.

Președintele José Maria Neves

José Maria Neves este preşedintele Capului Verde din 2021, poziţie care l-a obligat să facă destule vizite oficiale în alte state. De fiecare dată, acesta a călătorit cu avioane comerciale, de linie, susţin membrii staffului său.

Axa Sibiu – Santa Catarina

Cei doi președinți care se vor întâlni la Praia şi-au început cariera politică afirmându-se mai întâi la nivel local – preşedintele român a fost primar de Sibiu, iar şeful statului din Capul Verde a fost primar al municipiului Santa Catarina, al doilea ca mărime din Insula Santiago. Este insula unde se află şi capitala republicii, Praia.

José Maria Neves a fost liderul unei organizaţii de tineret naţionaliste în timpul tranziţiei ţării de la dominaţia portugheză la independenţa câştigată în 1975. A urmat studiile în Brazilia, apoi a revenit în mica țară de 600.000 de locuitori aflată la 500 de kilometri de coasta vestică a Africii. În anii care au urmat, Neves şi-a făcut un renume de „reformist”, așa cum îl descriu aliații.

Opozanții săi susțin însă că politica lui Neves are porțiuni de autoritarism. Și că popularitatea actualului președinte profită din faptul că Republica Cabo Verde este una dintre puținele exemple de succes ale Africii, moștenire de decenii de guvernare echilibrată și democratică, realizată de generații de politicieni moderați.

Imagini din Insulele Capului Verde:

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Țara în care o firmă poate fi fondată într-o zi

Înainte de a fi președinte, José Maria Neves a condus Guvernul din Capul Verde în trei legislaturi, din martie 2001 până în aprilie 2016. În acești 15 ani, statul său şi-a triplat PIB-ul, şi-a dublat venitul pe cap de locuitor, a ieşit de pe lista ONU a ţărilor slab dezvoltate şi a devenit un standard de democraţie la nivelul Africii.

Guvernele sale au fost cunoscute pentru paritatea de gen, cu un număr chiar mai mare de femei decât de bărbaţi.

Printre altele, de la conducerea Executivului, Neves a susţinut afacerile mici şi mijlocii: în Capul Verde, o firmă poate fi înregistrată într-o singură zi.

Pe 17 octombrie 2021, Jose Maria Neves a devenit al cincilea preşedinte al Capului Verde, la fel ca omologul său român, în 2014 – dacă numărăm doar liderii României care au folosit titulatura de preşedinte: Nicolae Ceauşescu, Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu.

Joi a aflat de cererea de interviu, sâmbătă am făcut interviul

Liderul arhipelagului din Atlantic a fost propunerea pentru preşedinţia Partidului African de stânga pentru Independența Capului Verde.

Potrivit purtătorului său de cuvânt, preşedintele Neves a aflat joi, 16 noiembrie, de invitaţia Libertatea pentru un interviu. Sâmbătă, 18 noiembrie, cu o zi înainte de sosirea omologului său român şi în timp ce încă mai stabilea ultimele detalii ale primirii oficialului român, Jose Maria Neves a acordat ziarului un amplu interviu – „noi lucrăm cu presa şi ne raportăm la jurnalişti cu mult respect”.

Preşedintele României nu a acceptat nicio invitaţie la un interviu din partea presei în cei nouă ani de mandat.

José Maria Neves: „A guverna o ţară este o chestiune eminamente etică”

– Domnule președinte, vă propun să evităm stereotipurile. Întrebările mele nu se referă la Africa, ci la lume, în general. Toată lumea are probleme cu statele care își nemulțumesc cetățenii. Capul Verde a avut o evoluție stabilă de decenii. Care credeți că e explicația?

– Cred că a guverna o ţară este o chestiune eminamente etică. A guverna o țară precum Cabo Verde este o chestiune etică. Iar aici, încă din primul moment al independenței sale, am pariat pe demnitatea ființei umane. Și pentru asta a fost necesar să investim în instituții – instituții incluzive – atât politice, cât și economice. Am investit în educație, în sănătate, în securitate socială, în lupta împotriva sărăciei. Iar acest lucru a permis țării să abordeze cu multă onestitate chestiuni legate de viața oamenilor și, de asemenea, a permis crearea condițiilor sociale, politice și economice pentru stabilitatea socială, stabilitatea politică și pentru creșterea țării.

Cum explică Neves democrația? „Este despre diferențele de opinii”

– Sunteți o republică parlamentară, democratică, de peste trei decenii. Cum ați explica unui om de pe orice continent de ce e bună democrația pentru el?

– Societăţile sunt pluraliste. Există mereu o mare diversitate de idei, opinii şi sensibilități. Este important să punem toate aceste idei în același spațiu pentru a căuta punți de înțelegere, de consens, pentru a construi un viitor mai bun. Democrația, în realitate, este despre diferențele de opinii. Iar coexistența democratică, îmbogățirea diferitelor comunități ne permit să construim stabilitatea, creșterea incluzivă și dezvoltarea globală a țării.

-Ce relaţie aveţi cu mass-media?

–Pot spune că avem o relație excelentă. Unul dintre principalii piloni ai statului de drept democratic este libertatea presei. Președintele depune eforturi susținute pentru ca libertatea de exprimare să fie deplină în Cabo Verde. În acest sens, noi lucrăm cu presa şi ne raportăm la jurnalişti cu mult respect. Pentru că președintele ar trebui să fie un mediator pentru a se asigura că oamenii respectă Constituția.

„Dorim să consolidăm relațiile în special cu unele țări din Europa de Est”

– Cum ați primit propunerea Administrației Prezidențiale române privind această vizită? V-a surprins?

– A fost cu multe așteptări și entuziasm pentru că, de fapt, dorim să consolidăm relațiile în special cu unele țări din Europa de Est: Cehia, Bulgaria, Slovenia, Lituania, Letonia. Așadar, am primit cu multă bucurie posibilitatea de a vă întâmpina președintele și ne-am pregătit imediat să o facem.

– Dumneavoastră înşivă, în calitate de preşedinte, sunteţi în situaţia de a face călătorii oficiale. Cât de important este, pentru dumneavoastră, protocolul atunci când călătoriţi?

– Cabo Verde nu are resurse pentru ca președintele să facă vizite doar pentru protocol (n.r. – țara are un PIB de aproximativ două miliarde de euro). Prin urmare, trebuie să facem vizite de impact, care să aducă schimbări pozitive asupra vieții locuitorilor din Capul Verde. Aici trebuie să fim foarte realiști și pragmatici. Doar în acest sens ne dezvoltăm relațiile. În ceea ce privește această vizită, chiar dacă este scurtă, sper că ne va permite să consolidăm și să dăm o nouă dinamică relațiilor cu România. Iar în ziua în care voi putea vizita România, sper că va fi o vizită care să construiască noi căi de cooperare între cele două țări.

„Ne lăudăm cu investițiile puternice în educație, în sănătate”

– Ce credeţi că are de observat România de la Capul Verde?

– Puteți vedea o țară mică, fără resurse naturale tradiționale, care a reușit să pună bazele unei construcții de lungă durată și să demonstreze că, în Africa, dezvoltarea este posibilă. Cred că România este o țară mai avansată decât Cabo Verde. Dar, în cazul nostru, puteți vedea experiența unei țări mici care face un efort mare pentru dezvoltarea sa, mobilizând toate capacitățile și experiențele în această direcţie.

Da, ne lăudăm cu asta, pentru că facem o prioritate din investițiile puternice în educație, în sănătate, în securitate socială, în infrastructura țării și în idealul unui mediu durabil și al unei creșteri favorabile incluziunii. În plus, cu toții învățăm unii de la alții, așa că sper ca și Cabo Verde să învețe de la România.

„Eu ştiu că sunt obligat să răspund. Președintele trebuie să asculte și să răspundă tuturor”

– Domnule preşedinte, dacă 40.000 de oameni din Capul Verde v-ar cere să faceţi publice aspecte de interes public ale administraţiei dumneavoastră, ce aţi face? Vă propun un exemplu: dacă cetăţenii v-ar cere să ştie cât cheltuiţi cu călătoriile.

– Evident! Oricine exercită funcția de președinte trebuie să răspundă la întrebările și cererile populației. Acest lucru este elementar. Președintele este ales de către cetățeni și trebuie să răspundă la solicitările lor. Orice fel de solicitări! Nu trebuie să fie 40.000. Dacă doar o singură persoană îmi cere ceva, eu ştiu că sunt obligat să răspund. Președintele trebuie să asculte și să răspundă tuturor. Chiar şi atunci când persoana care îi prezintă o cerere președintelui nu e de acord cu el. Asta e democrația.

– Puteţi să explicaţi publicului românesc care credeţi că sunt lucrurile cele mai importante pe care ar trebui să le ştie despre ţara dumneavoastră?

– Cabo Verde este o țară africană mică din Atlantic și Sahel (regiune în Africa, n.r.), care apără dreptul internațional, principiile umanității, respectul pentru integritatea și suveranitatea statului, care se ocupă activ de negocierea în vederea soluționării conflictului și care dorește pace. Mai mult decât atât, Cabo Verde dorește să aibă o relație cu toți oamenii și să respecte drepturile omului și dorește să fie utilă comunității internaționale, în sensul construirii unei lumi mai bune pentru toți. Cabo Verde are ambiții de dezvoltare și dorește ca Africa să fie un actor politic relevant în cooperare cu alte regiuni geoeconomice ale lumii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Noi, aici, putem construi punți în Africa și România poate construi punți în Europa”

– Cum ați descrie relația dintre Cabo Verde și România până în prezent?

– Încă de la independență (n.r. 1975), Cabo Verde a avut relații strânse cu România. La început, în primii ani după independența noastră, nu aveam nimic aici. A fost nevoie să lucrăm în special pentru educarea resurselor umane, iar relațiile în domeniul învățământului superior, al științei, al educației au fost un element foarte important. România, încă de la început, a cooperat cu Cabo Verde în domeniul educației și sute de profesioniști au fost formați în ţara voastră, în multe domenii, cum ar fi ingineria, medicina sau dreptul. Odată cu tranziția la democrație și cu schimbările din Europa de Est, lucrurile s-au schimbat. Acum, prin această vizită a președintelui dumneavoastră, intenţionăm să restabilim aceste relații.

– Cum vedeţi, pe viitor, acest parteneriat?

– În mod fundamental, având în vedere că lumea traversează un moment extraordinar și complex – cu războaie geostrategice, conflicte sângeroase, imigrație, pandemie – este crucială cooperarea între țări. Și trebuie să aducem țările mai aproape una de alta. Din ce în ce mai mult. Și să reducem inegalitățile dintre diferitele regiuni geopolitice ale lumii, pentru a aduce pace și stabilitate în lume. Cooperarea dintre Cabo Verde și România trebuie să se facă în acest fel: noi, aici, putem construi punți în Africa și România poate construi punți în Europa. Și împreună ne putem ajuta reciproc să ne dezvoltăm și să obținem pace și stabilitate.

Urmărește-ne pe Google News