INTERVIU. Mesajul unui basarabean mutat de trei ani în Ardeal: „Înainte să vin mi s-a spus să am mare grijă la români. Ar trebui să munciți la fel de mult ca moldovenii”

Dorian Railean, 29 de ani, este deja familiarizat cu România. A adunat deja trei ani în țara noastră, mai întâi la Baia Mare, apoi la Dej, o micuță urbe lângă Cluj-Napoca, el evoluând pentru marea surpriză a ligii secunde, Unirea. Născut la Chișinău, goalkeeperul moldovean a mărturisit într-un interviu acordat Libertatea că s-a adaptat foarte repede în Ardeal, cu toate că i s-a transmis să aibă mare grijă cu românii!

„Acum, nu doar că văd normal tot ceea ce mi se întâmplă aici, dar am preluat și multe expresii ardelenești și gesturi, care le-au înlocuit pe cele cu care am sosit de la Chișinău”, s-a amuzat Dorian. Mai departe este de o sinceritate debordantă, în cadrul interviului acordat în aer liber, printre frunze multicolore, de toamnă, în parcul de lângă stadionul Unirii Dej.

La meci

Libertatea: Dorian, cum este viața ta la Dej, lângă Cluj, în Ardeal?

Dorian Railean: Profesional, Dejul mă ajută enorm. (râde) Nu ai tentații unde să ieși, este un oraș mic. Mie-mi place, în afară de antrenament, sală, casă, nu ai unde să te duci.

– Și dacă te-ai duce undeva, imediat ar vorbi lumea, așa-i?

– Orașul e mic. Eu am venit pentru fotbal, nu sunt cu viața nocturnă sau cluburi. Nu ies. Am stat la Baia Mare, până să ajung aici. Un oraș mai mare, dar nu foarte mare. Dacă vreau să ies la o cafea, merg la Cluj, la o oră distanță de Dej. Îmi place Cluj, cred că e printre cele mai frumoase din România.

„E asfalt bun și-n satele de aici”

– Unde te simți sau simțit bine: Baia Mare, un oraș mediu, Cluj-Napoca, unul mare, sau Dej, un oraș mic cu 2-3 sensuri giratorii?

– Ca să spun drept, eu m-am simțit foarte bine la Baia Mare. Dacă nu erau problemele financiare care au fost, nu știu ce-ar fi fost dacă plecam. Clujul e foarte fain, mi-aduce aminte un pic de Chișinăul natal. Îmi place Dejul că nu e aglomerat, dar uneori îmi place ideea de a fi acasă, să stau în trafic, în aglomerație!

– Serios? Atunci vino în București sau cu mașina de la Dej spre Capitală, vei avea parte de trafic cât cuprinde!

– Da, știu, am mai fost în București la prietenii mei, la Vadim Rață, la Damașcan, fotbaliști la Voluntari. Este o aventură, ce-i drept. Am fost de două ori cu avionul, o dată cu mașina, în vara lui 2020, când era pandemie.

– Lejer. Cum ți se pare traficul din România?

– În trei ani de liga a doua am cutreierat țara în lung și-n lat. În principiu, dacă le compar cu drumurile din Moldova, în România e mult mai bine. Serios. Când plec acasă spre Chișinău, observ că e asfalt bun și-n sate, și-n localitățile mici. Chestia e că faci mult prin țară.

– Ce-ți place în România?

– Eu am stat în Ardeal și în Maramureș, știu oamenii din aceste zone. Mi-au plăcut oamenii, deși, când a fost vorba să vin aici, mi s-a spus: „Ai grijă la români că sunt așa și pe dincolo!”. Am venit cu o oarecare frică, nu știam peste cine dau. Dar am fost surprins, nu am întâlnit oameni răi, iar aici nu mă refer doar la ardeleni. Românii sunt buni, nu sunt chiar foarte diferiți de moldoveni.

– Există multe asemănări sau multe deosebiri între români și moldoveni?

– Nu văd multe deosebiri. M-am adaptat repede țării, tradițiilor, mâncărurilor.

– Îți place ceva aici ce nu găsești la Chișinău?

– Nu. Nici nu sunt tare pofticios, nu sunt nici neadaptabil. Eu mănânc ce-mi dai, și la masă, și-n viață.

– Cum sunt cele două tipuri de bucătării?

– N-aș vrea să fac comparații. Pe noi ne hrănesc la stadion, după antrenamente, acasă nu prea gătesc sau mănânc. În plus, mama e impresionată de niște amandine de la Piatra Neamț, e înnebunită după ele.

Într-un moment de distracție, la munte

„Munciți la fel de mult ca noi, moldovenii!”

– Ce au moldovenii și nu au românii și viceversa?

– Bună întrebare! În trei ani de când stau aici, nu m-am gândit niciodată la acest detaliu. Românii și moldovenii sunt foarte apropiați ca mod de a gândi, ca tradiții, ca multe. Mi-a fost ușor să mă adaptez, nu sunt conflictual, mofturos. Când am mers prima dată în Maramureș, colegii de la echipă m-au luat din prima zi: „Bre, ce faci, ieși la un suc?!”. Și-am mers. Când ți se întâmplă asta din prima zi, e ușor să te adaptezi. Nici la Dej n-am întâlnit vreun obstacol, ca să zic că mi-ar fi fost greu.

– Poți să ne spui o calitate pe care românii ar trebui s-o preia de la moldoveni?

– Să muncească la fel de mult ca moldovenii! Oriunde ar merge, moldoveanul nu se pierde.

– Și ce-ar trebui să preia moldovenii de la români?

– Distracția. (râde) Nu, nu, și noi știm să ne distrăm. Cred că moldovenii ar trebui să-și iubească țara cum și-o iubesc mulți români!

– Simți asta? Românii nu cred că ei sunt atât de patrioți.

– Eu așa vă văd. Mai aveți voi conflicte interne sau legate de Ungaria, dar apreciez când aud pe stadioane „Hai România!”. Aaa, și-mi place că românii sunt credincioși! Eu, în partea mea de Moldova, n-am întâlnit atâția credincioși. Sau poate n-am văzut în anturajul meu. Am mulți băieți în echipă care duminica merg la biserică, iar în timpul săptămânii, la vreo mănăstire. Îmi place asta.

Elegant, ca un fotomodel

„Cu noul președinte, suntem mai aproape noi de voi, voi de noi”

– Crezi că ar putea, ar trebui ca România să se unească în viitor cu Republica Moldova?

– Nu văd o necesitate. Oricum, suntem frați. Mai bine ca fiecare țară să meargă pe calea ei și să se ajute reciproc, ca până acum. Cred că venirea noului președinte al Moldovei, Maia Sandu, ne-a apropiat. Drept dovadă că la finalul lunii noiembrie vom juca un amical Moldova – România la Chișinău. Eu analizez doar meciurile primelor reprezentative, nu-mi aduc aminte când a fost ultima oară când a fost un amical între cele două națiuni. Noi suntem și mai aproape de voi, voi aproape de noi, dar cred că trebuie ca fiecare țară să meargă independent. Nu văd unirea o necesitate.

– Proximitatea de Ucraina îți dă fiori?

– Este urât ceea ce se petrece. Și mai ales că este la doar 170 de kilometri de Chișinău. Suferă oamenii nevinovați, copiii, o țară care nu merită. Eu susțin poporul ucrainean, nu voi susține niciodată acțiunile Rusiei. Ucraina a trăit foarte bine și fără ruși. Și va exista pe viitor fără ruși, sunt ferm convins. Este urât și trist. Rachetele care zboară și mai trec peste Moldova dau fiori.

–Tu simți siguranță în România?

– Da, da. Chiar nu înțeleg oamenii care spun: „Mă, e pericol!”. Eu nu cred că rușii sunt atât de proști să se bage peste teritoriul NATO.

– Ai prieteni ucraineni sau ruși?

– Când jucam în Moldova, și la Dacia, și la Sfântu Gheorghe, am avut mulți colegi străini, mulți ucraineni. Vorbeam cu ei și erau prin subsoluri, era groaznic.

– Muzica?

– M-am obișnuit și cu manelele, și cu de toate. Ascult muzică rusească, dar am în playlistul meu și The Motans, și Carlas Dreams. Am și manele în telefon, de ce să mint, în vestiar se mai aude după un meci. Sunt mulți oameni pe care-i văd împotriva manelelor, dar eu nu văd nimic rău în a asculta acest stil. Vrea un om să asculte manele, să asculte ce vrea el!

– Ce vei face de sărbători?

– Plec acasă după ultima etapă. În ultimii ani, n-a fost mare distracție de Crăciun, de revelion, ci doar stau cu familia, cu prietenii. Mi-e dor de Chișinău, mereu mi se face în luna noiembrie.

– Ce are specific sufletul moldovenesc?

– Bunătate.

– Mai există bunătate în lume?

– Încă mai există așa ceva în lume, uitați-vă că Ucraina rezistă și datorită altor țări.

