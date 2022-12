INTERVIU. Născut în Mexic, dar crescut în Spania, un tânăr a remarcat ceva trist în privința românilor, la câteva luni după ce s-a mutat la Sibiu: „Nu e bine deloc”

Paolo Medina, 23 de ani, s-a născut în Mexic, lângă Monterrey, este mândru de sângele ce-i curge în vene, chiar dacă s-a mutat din fragedă pruncie în Spania, la Madrid. Părinții locuiesc în continuare în capitala iberică, dar alte multe rude i-au rămas în Mexic.

Fundașul dreapta a ajuns vara trecută la Sibiu, la Hermannstadt. Apărătorul a făcut fotbal un deceniu la celebra „La Fabrica” a lui Real Madrid, apoi a trecut la Benfica U19, Monterrey, Panetolikos, Logrones și Hermannstadt.

Într-un interviu acordat Libertatea, Paolo a evidențiat câteva aspecte pe care le-a observat după primele luni în România și ce anume îi place, încât a ajuns să se îndrăgostească de Transilvania, chiar dacă a venit cu inima îndoită aici.

Fundașul dreapta a ajuns vara trecută la Sibiu, la Hermannstadt

– Paolo, cum decurge viața ta la Sibiu?

– Mă simt foarte bine, în ultima vreme îmi merge bine și cu fotbalul. Am început să mă acomodez în Sibiu, pot spune că iubesc Transilvania.

– Atât de repede te-ai îndrăgostit?

– Da. Deși, recunosc, am fost un pic speriat în momentul sosirii mele aici.

– De ce?

– Mergi, totuși, într-o țară străină, din estul Europei. Eu sunt mexican, dar am crescut de mic în Spania. Chiar dacă am trăit mai mulți ani în Peninsula iberică, voi fi toată viața mea mexican. La Madrid, acolo am copilărit și am crescut în fotbal, la celebra „La Fabrica” a lui Real, am întâlnit mulți români.

– Și te-au speriat sau cum?

– Nu, nu, din contră. Ei mi-au zis multe lucruri bune despre țara lor, despre țara voastră, dar nu e ușor să-ți schimbi stilul de viață. De fapt, nu eram speriat de țară, ci de cum o să mă adaptez eu într-un loc străin. Eu nu mai fusesem deloc în România, m-am gândit că vin într-un oraș mai puțin cunoscut în Spania, fiindcă acolo se știe de București și cam atât.

Deși speriat la început, Paolo spune ca deja iubește Transilvania

„Cum am liber, vizitez diverse locuri, castele, palate”

– Iar acum ce impresie îți face România?

– A fost adevărat ceea ce mi-au spus diverși români despre țară. Am o părere foarte, foarte bună. Când am câteva zile libere, merg și văd, descopăr alte orașe, am văzut diverse castele și palate din zona Transilvaniei. Sunt foarte optimist în ceea ce privește viața mea în România.

– Diferențe mari față de Spania?

– Este un cu totul alt stil de viață în Spania. Diferență mare între satele din România și orașele mici, foarte mici din Spania. Sunt diferențe culturale. Dar, sincer, o mai spun încă o dată, sunt fericit de mutarea făcută.

– Diferență mare între România și Mexic?

– Mexic este o țară săracă, deși avem și noi orașe frumoase. Europa este, totuși, mai bogată, cu locuri surprinzătoare. Am stat o perioadă și în Grecia, care e ceva mai în față decât România, dar cred că țara voastră se dezvoltă foarte repede.

Paolo Medina și iubita sa

„Viața e mai ieftină aici”

– Ce-ți place deja aici?

– Orașul meu, Sibiu. Mi-au plăcut Cluj-Napoca și Brașov, dar prefer Sibiu. Mai mic, cochet, mai ușor de parcurs. Clădirile din centrul vechi sunt deosebite. Îmi place cafeaua, iar aici sunt multe terase, cafenele, restaurante.

– Ce etichetă ai putea pune deja României, țară scumpă sau accesibilă?

– Mai ieftină decât Spania sau Grecia, viața e mai ieftină comparativ cu cele două țări. Mâncarea este bună, de calitate. În privința imobiliarelor, România este mult mai ieftină decât în Spania și în Grecia. Aici, la Sibiu, poți să trăiești mai bine. Eu, cel puțin, am tot ceea ce-mi trebuie.

– Vezi vreun punct comun între români și spanioli?

– Și-n fotbal, și-n viața de zi cu zi… Putem să facem nouă lucruri foarte bine, dar dacă al zecelea iese prost, scoatem în evidență doar chestia negativă! Suntem genul de oameni care ne place să ne axăm pe lucrurile negative, nu e bine deloc.

Paolo spune că viața e mai ieftină în România

„Nu se supără dacă vorbesc mai stricat”

– Ce-ai observat la români?

– Că ajută străinii. Nu se enervează dacă vorbesc română stricat sau combin româna cu engleza ori cu spaniola. Ei râd când le vorbesc, dar râd cu mine, până la urmă ne înțelegem noi cumva. Nimeni, absolut nimeni nu m-a privit urât.

– Te-ai acomodat și în privința plăcerilor culinare?

– Am încercat carnea zilele trecute, nu la fel de condimentată aici precum eram obișnuit în Mexic sau în Spania. Dar am început să combin niște tipuri de carne cu tot felul de legume, a ieșit un taco românesc foarte gustos. În privința mâncărurilor românești, tradiționale, am încercat papanași și mici. Sunt buni, dar oricum țin dietă, sunt sportiv profesionist, nu pot să mă arunc să mănânc orice, oricât.

„N-am simțit că mi s-ar putea întâmpla ceva negativ”

– Ești singur aici sau cu prietena?

– Iubita mea este din Madrid, vine cam o dată pe lună. Îi place și ei, a zis că ar vrea să vină la Sibiu să locuiască, se vede în viitor lângă mine. Este spanioloaică, ea s-a adaptat mai repede decât mine aici, deși a venit doar de câteva ori.

Iubita îl vizitează o dată pe lună

– Este ceva ce nu-ți place aici?

– Stai un pic! Sincer, sunt mulțumit de viața mea aici. E una dintre puținele dăți când mă simt confortabil într-un timp atât de scurt. Nici în Spania nu este totul doar lapte și miere, am prins pandemia acolo și a fost foarte greu. În Mexic sunt probleme uriașe în privința siguranței persoanei, în România nu am simțit niciodată ceva negativ, că ar putea să mi se întâmple ceva. Chiar trăiesc un moment frumos al vieții.

– Te-ai adaptat și la trafic?

– Nu e chiar confortabil să faci un drum de 4-5 ore în 9 ore, cu autocarul, cu echipa. Dar am înțeles că se va dezvolta tot mai mult România, se vede că se construiesc drumuri și o autostradă pe lângă Sibiu.

