INTERVIU. Un român cunoscut a lăsat Bucureștiul pentru Bulgaria și nu are niciun regret: „Mă simt mai apreciat aici. Nu o să revin curând acasă”

Cosmin Moți este, probabil, cel mai cunoscut român în lumea fotbalului bulgar. Din mai multe motive. De 11 ani în țara aflată la sud de Dunăre, bănățeanul a câștigat titlu după titlu alături de cea mai puternică formație bulgară din ultimul deceniu, i-a calificat pe alb-verzi în premieră în grupele Champions League, este de mai bine de un an director tehnic al grupării.

După șapte ani la Dinamo, Moți a semnat cu Ludogorets. O formație care a urcat din eșaloanele inferioare ajungând în prima divizie în 2011, ulterior cucerind, an de an, titlul în Bulgaria! Cosmin are 9 titluri ca fotbalist, unul ca director tehnic, este din nou în pole position pentru un nou campionat. Apoi, în august 2014, a făcut un meci memorabil.

Ex-dinamovistul a fost nevoit să intre între buturi pe final, în prelungiri, în meciul decisiv cu FCSB, fundașul a devenit portar: a blocat două penalty-uri ale românilor, rivalii săi de-o viață, și a devenit erou în Bulgaria, Ludogorets ajungând, în premieră, în cea mai bogată competiție intercluburi!

Într-un interviu acordat Libertatea, românul a explicat cum decurge viața printre străini, care i-au devenit mai apropiați cu trecerea anilor decât conaționalii, prin faptul că lucrează acolo și nu are de gând să revină prea curând în țară.

Libertatea: Cosmin, ce ai învățat în străinătate? Nu neapărat în fotbal, ci lucruri utile pentru viața de zi cu zi.

Cosmin Moți:- Multe lucruri. Să las frustrările de la stadion, de la serviciu, acolo, să nu le aduc cu mine acasă. Să mă comport mult mai bine, ca om, să respect oamenii chiar dacă ei nu m-au respectat într-un anumit punct. Să nu mă intereseze ce muncește un om și fiecare trebuie respectat, de la doamna care face curățenie în vestiare la președintele clubului trebuie să aibă respectul cuvenit.

– Ce-ar trebui să preluăm noi, românii, de la bulgari?

– Cred că liniștea de zi cu zi. Sunt mai calmi, mai liniștiți decât noi. Sunt interesați de propria persoană.

– Te-ai simțit mai respectat în Bulgaria decât în România?

– Mai apreciat sunt acolo, la Razgrad. Dar și în țară am parte de respect.

– Rivalii cum te privesc în Bulgaria?

– Am avut ceva probleme. E normal să nu mă iubească fanii lui ȚSKA Sofia sau Levski. Ceea ce mă deranjează e când îi interesează mai mult ce e la alte cluburi decât în propria curte.

„Nu voi reveni în viitorul apropiat, fetița vorbește bulgara perfect”

– Te vezi revenind în țară prea curând?

– Nu în viitorul apropiat. Dar o să vină un moment când, cu siguranță, o voi face. Nu știu dacă la vreo echipă sau pur și simplu cu familia ca să fim acasă, aproape de familiile noastre.

– Cum s-a adaptat și familia ta în Bulgaria?

– Pentru mine, adaptarea n-a fost foarte grea. Soția mi-a stat alături de la început. Fetița de la 3 ani a fost la grădiniță, iar din toamna trecută este clasa I în Bulgaria. Ea se simte ca acasă acolo. E un pic mai dificil pentru soție, nu are multe lucruri de făcut acolo, dar a fost permanent lângă mine și m-a ajutat să trec prin toate momentele grele din viață.

– Voi acasă, între voi, ce vorbiți?

– Româna.

– Tu vorbești perfect?

– Eu bine, foarte bine, fetița vorbește perfect! Are 7 ani și jumătate, îmi doresc să fie sănătoasă și să învețe tot ce poate.

„N-am mai fost pe litoralul românesc din 2006”

– Ce-ți place cel mai mult la bulgari?

– Liniștea. Și faptul că nimeni nu se uită în grădina vecinului, la ceea ce face celălalt de lângă el, nu-l interesează stânga, dreapta.

– Vara unde mergi pe litoral, în România sau în Bulgaria?

– În România n-am mai fost din 2006, parcă. Vara, nu aveam mult timp liber. Fie am mai mers în Turcia, fie am fost în Bulgaria. Mi-e ușor, sunt la o oră de mare, de plajă.

– Ce au bulgarii de dau românii năvală acolo?

– Nu aș putea face o comparație precisă, fiindcă n-am fost eu pe litoralul românesc, doar din auzite știu. Unde am fost în Bulgaria, am văzut curățenie și servicii. Asta e cel mai important. Dacă n-ai plaja curată, nu știu cât te mai interesează ce ai de mâncare.

„Au fost momente când am vrut să-mi iau pașaport bulgar”

– E ceva ce nu-ți place la bulgari sau ce-ar trebui să dezvolte mai bine?

– Eu vorbesc strict fotbalistic. Ar trebui investit un pic în stadioane.

– Te-ai gândit vreodată să-ți iei cetățenia bulgară?

– Mda, am avut momente când am vrut să-mi iau, mai ales că mi-ar fi ușor, fiind de 11 ani acolo. Mai important este că mă simt parte integrantă din Bulgaria, nu cred că mai am nevoie de pașaport.

– Ce ar trebui să preia bulgarii de la noi?

– Nu sunt diferențe mari. Poți spune că România e mai dezvoltată, dar este și de patru ori mai mare. Apoi, turistic, marea majoritate preferă Bulgaria, indiferent că e vară sau iarnă. E clar că nici Bulgaria nu are totul top, în orice domeniu… Asta ar fi diferența, în România sunt stadioane noi, moderne, în Bulgaria nu se investește în asta.

Ce vă recomandă să vedeți în Bulgaria

– Cine gătește mai bine, românul sau bulgarul?

– Sunt cam aceleași mâncăruri. Ei au doar supa tarator, eu nu mă omor cu ea, oricum nu sunt pretențios la mâncare.

– Ce ai recomanda românilor în afara litoralului?

– Mai sunt și alte orașe ce merită vizitate: Plovdiv, Stara Zagora, Veliko Târnovo sunt doar câteva dintre ele. Sunt multe locuri de vizitat.

– Ai prieteni bulgari?

– La Razgrad, fiind de 11 ani, am amici. Nici în Bulgaria, în rest, n-am avut mari probleme. Deși mai sunt unii care te fluieră! E normal să mai fie și oameni care nu te plac, dar nu mă deranjează cu nimic și nu-mi afectează viața.

