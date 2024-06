Judecatoarea Claudia Berevoescu a aprobat cererea avocatului Adrian Cuculis, ca doi dintre studenții răniți să fie examinați de medicii de la Institutul Național de Medicină Legală (INML), pentru a se constata dacă au suferit vreo infirmitate permanentă.

Rezultatul expertizelor va conta în stabilirea cuantumului daunelor morale, dar și a încadrării juridice a acuzațiilor lui Vlad Pascu, care ar putea primi 6 luni în plus la pedeapsă, în cazul în care va fi condamnat.

Pentru că efectuarea expertizelor medico-legale durează, următorul termen al procesului va fi abia în ziua de 14 august.

Pe 19 august anul trecut, la ora 5.20 dimineața, Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de tineri care mergeau pe marginea șoselei, din Vama Veche spre 2 Mai. În urma impactului, trei tineri au fost răniţi, iar doi au murit.

Roberta Dragomir avea 20 de ani, iar Sebastian Olariu, 21 de ani. Ambii erau studenţi la Facultatea de Geografie din Bucureşti.

Tată lui Sebi: „Vom merge la CEDO neapărat”

Părinții lui Sebi Olariu sunt nemulțumiți că procesul, care a început la Judecătoria Mangalia în februarie 2024, durează atât de mult, fără ca lor să li se facă dreptate.

„Chiar am dorit să-i spunem să facă (procesul – n.r.) pe data de 19 august”, a declarat tatăl lui Sebi, la ieșirea de la proces, pentru Libertatea. „Noi oricum parastasul îl vom face pe data de 27 iulie, pentru că fata noastră pe 10 august împlinește 18 ani și am zis să nu fim foarte aproape de… Și așa, de-abia am convins-o să-și facă ziua. E o zi chiar specială pentru ea, și Sebi, și ea și-au dorit ca să iasă ceva frumos, Acum, Sebi va fi doar în tablou… (plânge – n.r.), lângă noi… Este foarte greu”.

Recomandări INTERVIU | Cum s-au construit biserici în România după 1989. Giuseppe Tateo, antropolog italian: „Religia a fost acaparată de noile elite pentru a-și legitima prezența publică”

Libertatea: Durează foarte mult procesul. La un de la accident, nu vom afla nici măcar primul verdict.

Valentin Olariu: Sincer, am așteptat ca să se dea cât mai repede un verdict, ca să facem apel. Să știți că fiecare zi care trece pentru noi este un chin.

– Pentru dumneavoastră, e o suferință în plus, pentru că știți că nu se face dreptate…

– Și știu că nu se va face dreptate în acest caz! Am văzut și în cazul Iorgulescu, care deja era (condamnat – n.r.)…

– Cum ați primit decizia de ieri, din cazul lui Mario Iorgulescu?

– Avea o decizie care era definitivă și acum am auzit că se rejudecă. Oamenii cu bani fac legea în țara asta și nu putem să-i oprim deloc. Nu există așa ceva!

– Atunci, sunteți pesimist și în cazul dumneavoastră.

– Da, chiar nu mai am nicio speranță, v-am spus, așteptăm cât mai repede să se dea un verdict în acest caz, și apoi vom merge la CEDO neapărat.

– La CEDO ca să reclamați ce, că n-ați avut parte de un proces echitabil?

– Da, eu cred că avem toate probele care arată că la noi în țară nu ne putem face dreptate.

– Deci, nu vă așteptați la un verdict care să vă mulțumească?

– Nu, sub nicio formă. Aveam 50% speranțe când doamna judecător s-a schimbat, acum, după decizia pe care a luat-o dânsa, în legătură cu schimbarea încadrării, nu mai am nicio speranță.

Recomandări România va dona un sistem Patriot Ucrainei, a decis CSAT. Iohannis renunță la candidatura pentru șefia NATO. Pe cine va susține Bucureștiul pentru conducerea alianței

Pe 14 iunie, judecătoarea Claudia Berevoescu a respins cererea formulată de familia Olariu, prin avocat, de schimbare a acuzațiilor lui Vlad Pascu, din ucidere din culpă în omor calificat.

Schimbarea acuzaţiilor ar fi însemnat o pedeapsă mult mai mare pentru Vlad Pascu: omorul calificat e pedepsit, prin lege, cu detenția pe viață sau cu închisoarea de la 15 la 25 de ani, în vreme ce, pentru ucidere din culpă, Pascu ar putea primi între 2 ani şi 7 ani de închisoare, pentru că și-a recunoscut faptele.

Urmărește-ne pe Google News