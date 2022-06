Cristian Tudor Popescu a oferit câteva frugale detalii ale concedierii sale de marți, de la Digi 24. Într-o convorbire cu ziaristul Petrișor Obae, de la Pagina de Media, CTP a explicat că demiterea s-a făcut prin telefon și că a fost vizat conținutul a ceea ce a spus pe post în ultima emisiune.

„Motivele mi-au fost spuse într-o convorbire telefonică pe care am avut-o cu conducerea postului. A fost analizată această ultimă emisiune, de vineri şi au luat decizia”, a declarat CTP pentru Pagina de Media.

Ce a spus CTP în ultima emisiune, analizează același site? Două lucruri complet diferite de prestația postului unde era invitat:

Că proiectele de legi ale siguranței vor să facă din Serviciil secrete din România mai mult decât Securitatea. Și că miza este controlul oamenilor de către Putere. Ziaristul a criticat ferma gafa postului, care a difuzat un filmuleț vechi cu un tânăr rus ieșind dintr-o discotecă pe post de soldat rus.

În legătură cu primul punct, legile siguranței naționale, timp de o săptămână Digi 24 nu a abordat subiectul, cu excepția intervenției tăioase a lui CTP din emisiunea care a produs demiterea.

Știrea îndepărtării sale a stârnit un mare interes în sfera publică și a făcut o audiență foarte mare în sfera publică digitalul românesc. Demiterea lui CTP are legătură cu atitudinea obedientă a Digi 24 față de actuala Putere, este ceea ce consideră marea majoritate a comentatorilor specializați, unii oameni cu informații din interiorul postului de știri deținut de RCS-RDS, alții vechi comentatori politici.

”Toată admirația mea pt serviciile lui Iohannis. În nici trei ani au curățat politica și media de tot ce mai stătea în calea suprematismului prezidențial”, scrie, cu ironie, jurnalistul Pavel Lucescu pe Facebook.

”Au scăpat de useriști cu mâna celui mai userist și mai tâmpițel dintre peneliști, Florin Cîțu, pe care apoi l-au aruncat afară ca pe un dinte stricat (ceea ce și este de altfel), acum l-au izgonit pe CTP din raiul lor mediatic, zis și digi tv, după ce ani de zile i-au legitimat acțiunile în ochii fraierilor de elită”, a mai scris ziaristul.

A mai rămas G4media. De Libertatea nu cred că se vor lega (prea curând), că până și în Rusia există o Novaia Gazeta. Pavel Lucescu, ziarist:

Chiar și politicienii criticați de CTP au sărit

Fostul lider PNL Ludovic Orban susține și el că ” la această ultimă emisiune, CTP, în stilul său caracteristic, a făcut praf legile securității. Orice om normal la cap poate să tragă concluzia că postul Digi 24 nu mai suportă ca cineva să apară pe post dacă îndraznește să critice aberațiile antidemocratice din pachetul de legi pregătit pe șestache de mai- marii serviciilor, sub patronajul lui Iohannis. Ce este asta? CENZURĂ! PE FAȚĂ!”.

CTP nu fusese niciodată blând cu politicianul Ludovic Orban. „Ludovic Orban va forma «Partidul Tusea și Junghiul»”, a fost doar una dintre cele mai recente afirmații ale ziaristului la adresa lui Orban.

„Cine mișcă mișcă-n brișcă!”

Jurnalista Ioana Ene Dogioiu susține că efectul de frică va fi devastator, în primul rând în redacția Digi 24. „Mesajul este: cine mișcă mișcă-n brișcă! (…) Dacă el a fost concediat la telefon, oricine altcineva află de la portar”, scrie jurnalista pe Spot Media.

Nici televiziunea și nici site-ul Digi 24 nu au difuzat nicio știre legată de concedierea celui mai important jurnalist al postului.

Ponta: „Focile” care aplaudau când se uitau la CTP

Au existat și reacții de aprobare a deciziei postului. „Expirat”, l-a caracterizat pe CTP Victor Ciutacu, de la România TV, un vechi adversar al punctelor de vedere ale ziaristului. Și politicianul Mihail Neamțu a spus că CTP înseamnă „radicalismul retoric, silogistica inginerească şi oportunismul politic”.

Iar fostul premier Victor Ponta a postat pe Facebook invitația către public de a se pronunța. „După părerea dvs cine are dreptate? Eu mă abțin – nu vreau să vă influențez / plus că eu nu am nicio problema personală nici cu CTP, nici cu Digi 24 – poate am cu «focile» care aplaudau când se uitau la CTP la Digi 24 fără să fie deloc deranjate de multe alte «greșeli» mai gogonate decât aceasta!”.

În schimb, liberala Adriana Săftoiu, unul dintre puținii politicieni care au demisionat dintr-o poziție de putere, a criticat decizia Digi 24, spunând ”să accepți critica din interior cu fața spre exterior e semn de inteligență, de înțelepciune”.

