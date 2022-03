Trei cosmonauți ruși au ajuns în spațiu cu costume în culorile drapelului ucrainean. „Adunaserăm mult material galben”

Echipajul rus format din Oleg Artemyev, Denis Matveyev şi Serghei Korsakov a decolat cu succes de la baza de lansare Baikonur, închiriată de Rusia în Kazahstan, în nava spaţială Soyuz MS-21, vineri, la ora locală 20:55.

Aceştia s-au andocat fără probleme la staţie puţin peste trei ore mai târziu, alăturându-se celor doi ruşi, patru americani şi un german pe avanpostul orbital. Aceștia au fost primii nou sosiţi pe staţia spaţială de la începutul războiului rusesc din Ucraina, luna trecută.

O înregistrare video cu Artemyev, realizată în timp ce nava spaţială se pregătea să se andocheze cu staţia spaţială, îl arată pe acesta purtând un costum de zbor albastru. De aici, au pornit speculațiile.

Ne este clar dacă cei trei cosmonauți au încercat să transmită un mesaj subtil împotriva războiului pornit de țara lor în Ucraina, însă au oferit o explicație când au fost întrebați despre culorile uniformelor.

Atunci când cosmonauţii au reuşit să vorbească cu familia online, Artemyev a fost întrebat despre costume, el spunând că fiecare echipaj şi-a ales propriul costum.

„A venit rândul nostru să alegem o culoare. Dar, de fapt, adunaserăm mult material galben, așa că trebuia să-l folosim”, a spus el. „De aceea a trebuit să purtăm galben”.

