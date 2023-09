Regiunea a înregistrat 158,1 mm de precipitații în decurs de o oră, în noaptea de joi spre vineri. Ploile au avut loc la câteva zile după ce zona a scăpat de impactul direct al taifunului Haikui.

Joi seară, autoritățile au anunțat că mai multe districte au fost inundate și i-au sfătuit pe oameni să rămână într-un loc sigur.

„Ploile abundente vor aduce inundații fulgerătoare. Cei care locuiesc în imediata apropiere a râurilor trebuie să rămână atenți la condițiile meteorologice și să ia în considerare evacuarea”, dacă locuințele lor au fost inundate, au transmis autoritățile, precizând că ultimele ploi torențiale au fost aduse de „depresiunea asociată cu rămășițe ale taifunului Haikui”.

La primele ore ale zilei de vineri nu erau raportate persoane rănite.

Flood in hongkong. It is said that this is the heaviest rainfall in Hong Kong since 1884.😲#flooding #Floods #HurricaneLee #Hurricane pic.twitter.com/3A9rQVO1Dq