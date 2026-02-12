Pentru zilele de 12 și 13 februarie 2026, autoritățile române avertizează asupra riscului unor perturbări majore ale traficului rutier, feroviar și aerian, precum și posibile întreruperi ale alimentării cu energie electrică și apă.

Fenomen istoric: Trei coduri roșii simultane

Franța se confruntă cu o situație meteorologică fără precedent. Météo France a activat simultan coduri roșii pentru trei parametri diferiți: vânt, inundații și avalanșe. Este prima dată când acești trei factori de risc ating nivelul maxim de alertă în același timp, relatează RTL.

1. Pericol extrem de avalanșă în Alpi. În departamentul Savoie a fost emisă o alertă roșie de avalanșă, un eveniment extrem de rar. Potrivit meteorologilor francezi, este doar a treia oară în ultimii 25 de ani când se instituie acest nivel de alertă (precedentele fiind în 2013 și 2018).

Situația este critică, avalanșele producându-se chiar și în zonele de vale. De la începutul sezonului, 22 de persoane și-au pierdut viața în Franța din cauza avalanșelor, majoritatea tragediilor având loc în luna ianuarie.

Vânt puternic și inundații

2. Inundații majore în sud-vest În departamentul Gironde, râul Garonne a ieșit din matcă, orașul La Réole fiind sub cod roșu de inundații.

Nivelul apei este prognozat să atingă între 8,9 și 9,7 metri, o cotă situată între inundațiile istorice din 2019 și 2021. Orașele Langon, Marmande și Tonneins sunt, de asemenea, afectate de viitură.

3. Rafale de vânt de 150 km/h Deși alerta roșie a fost ridicată joi după-amiază pentru departamentele Aude și Pyrénées-Orientales (care rămân sub cod portocaliu), vântul continuă să facă ravagii:

140-150 km/h în zona Tramontane și pe promontorii;

110-130 km/h în zonele înalte din Languedoc;

100-120 km/h în Corsica.

În restul Franței continentale, rafalele vor atinge viteze de până la 100 km/h. Meteorologii estimează că vântul se va potoli în cursul serii în majoritatea regiunilor, cu excepția insulei Corsica, unde furtuna va persista.

După trecerea furtunii Nils, aproximativ 900.000 de locuințe au rămas fără electricitate joi dimineață, a anunțat administratorul rețelei Enedis. În principal, este vorba despre 498.000 de case în Noua Aquitanie și 365.000 în Occitanie.

Cetățenii români sunt sfătuiți să urmărească actualizările locale și să evite zonele montane sau cele expuse riscului de inundații.

