Pe înregistrările publicate de 7Iași se aude vocea unui bărbat care țipă la copii, dar și cum aceștia uneori plâng pe fundal. La un moment dat, se aude o lovitură care seamănă cu o palmă dată unui elev.

„Te ia mama dracului”, „Diseara mă iau de maică-ta și-i spun!” sau „De ce n-ai citit lecția, măi, lecția e de două zile. De ce nu citești lecția! Ridică-te-n picioare! Băi, tu lecția trebuie să o citești de 10 ori! Ia loc! Leneșule! Te joci toată ziua!”. Sunt doar câteva dintre fratele dascălului.

Cel acuzat este Constantin Șerban, consilier județean al PNL, care predă la Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” din Iași.

7iași.ro scrie că a obținut înregistrarea de la mama unei eleve care a mai avut probleme cu învățătorul și a decis să îi pună fiicei sale un reportofon pornit în rucsac.

Fata, elevă în clasa a II-a, ar fi fost pălmuită și umilită în fața colegilor, învățătorul numind-o „butoi”. Ancheta ISJ Iași în acel moment s-a soluționat cu o „observație scrisă”, însă mama spune, în articolul din presa locală, că a ajuns să meargă cu fiica sa la psiholog.

Contactat telefonic, profesorul Constantin Șerban a precizat pentru Libertatea neagă acuzațiile și dă vina pe mama unei eleve, care s-a plâns de comportamentul său și în luna octombrie anul trecut. El spune că atunci cazul a fsot soluționat în favoarea lui de către Inspectoratul Școlar Județean, însă de fapt a primit o „observație scrisă”.

„Atitudinea mea e a unui om căruia i se face sesizare din săptămână în săptămână”

„Suntem într-un proces cu mama unui copil care, după ce a avut loc o anchetă disciplinară unde am fost găsit nevinovat, doamna aceea mă ține în fel și fel de sesizări. Copilul este încă în clasă, nu este dezavantajat, este tratat ca toți copiii. Eu aș putea să am un punct de vedere legat de atribuțiile pe care această mamă nu și le efectuează așa cum trebuie, mă refer la pregătirea și disciplina copilului, dar nu vreau. El nu își face nici lecție, dar asta nu mă obligă pe mine să am un alt comportament față de ea: cine învață, bine, cine nu vrea, nu vrea”, a declarat învățătorul pentru Libertatea.

Întrebat despre atitudinea din înregistrare, învățătorul a spus din nou că nu este el în cauză, a invocat faptul că iubește copiii, că a fost directorul școlii, dar a precizat că „atitudinea mea este, sigur, așa cum este cea a unui om căruia i se face sesizare din săptămână în săptămână”.

Prof. dr. Genoveva Farcaș, inspector școlar general, a precizat pentru Libertatea că a făcut deja o solicitare către școală pentru a lua măsurile legate posibile „până la încetarea contractului de muncă”.

Profesorul a mai fost sancționat pentru comportamentul său

Inspectorul general a menționat că a solicitat clarificarea în regim de urgență a situației și luarea măsurilor în consecință, în contextul în care profesorul a fost sancționat deja o dată, în ultima perioadă.

„Se va întruni o comisie disciplinară la nivelul unității școlare, care este angajatorul și ei trebuie să facă verificările și să ia măsurile. Mâine (marți – n.r.), la prima oră, facem verificări preliminare, pe baza lor pot să dau constatările mele către școală tocmai pentru a asigura o informare și externă asupra faptelor. Sperăm ca în câteva zile să avem rezultatele cercetării”, a declarat inspectorul școlar pentru Libertatea.

În documentul trimis școlii, le-am spus să aibă în vedere că a fost sancționat cu observație scrisă la finalul anului trecut, iar aceasta este circumstanță agravantă, este un comportament care se repetă Prof. dr. Genoveva Farcaș, inspector școlar general:

Sursele Libertatea au explicat că profesorul continuă să predea cu acordul conducerii unității de învățământ, el având 69 de ani, peste limita de pensionare. Suplimentar, acesta face parte și din Consiliul de Administrație al școlii, primind acest mandat ca reprezentant al Consiliului Local Iași.

