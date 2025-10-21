Această măsură este una care îi poate frustra și descuraja pe elevi, spun învățători din Prahova, mai ales pe cei care au potențial și își doresc să participe la acestea, relatează Observatorul Prahovean.

Conform documentului, competițiile școlare, fie că sunt olimpiade de excelență, fie concursuri educative, vor fi organizate exclusiv pentru elevii de gimnaziu și liceu.

Potrivit proiectului publicat luni în consultare publică, „olimpiadele școlare se adresează elevilor din învățământul gimnazial (clasele V–VIII) și din cel liceal (clasele IX–XII/XIII) cu aptitudini și performanțe înalte”, iar concursurile școlare „vizează stimularea interesului pentru învățare […] la care participă elevii din învățământul gimnazial și cel liceal.”

Mulți învățători din județul Prahova și-au exprimat dezacordul față de această propunere. Ei consideră că măsura ar putea descuraja și frustra elevii talentați din clasele primare, în special pe cei din clasele a III-a și a IV-a.

„Adică de ce un elev de clasa a V-a poate merge la concursuri avizate de Ministerul Educației, iar unul de clasa a IV-a are interzis? Elevul acela, dacă e un copil dotat, cu potențial, se va simți dat la o parte, va fi descurajat”, a precizat o învățătoare din Ploiești.

Noul regulament-cadru privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare este în consultare publică până la începutul lunii noiembrie. După analizarea observațiilor primite și avizarea în Comisia de dialog social a Ministerului Educației, va fi adoptată forma finală, notează Edupedu.ro.

