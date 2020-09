Ioana Petrescu, fost ministru de finanțe: “Dacă ar fi să dau un sfat, aș încuraja cât mai multe femei să intre în politică, să intre în administrația publică, acest sacrificiu merită” (II)

-Cum merge lumea la urne în Statele Unite și ce am putea învăța de la ei?

-Pentru că suntem și în situația asta de pandemie, un lucru pe care am putea să-l adoptăm în viitorul apropiat, nu se poate pentru aceste alegeri, pentru că vin imediat, este faptul că aici (n.r. în S.U.A.) este încurajată de multă vreme votarea prin poștă, lucru care ajută foarte mult, mai ales acum în situația de pandemie, pentru că reduce riscul votanților de a se infecta în momentul în care se duc la urne.

Și cred că se pot niște soluții pe viitor, astfel încât să facem ziua scrutinului mult mai sigură, fie că vorbim de vot electronic, cum există în alte țări, fie că e vot prin poștă, cum există deja în SUA.

Dar asta înseamnă să ne gândim cu toții serios cum modificăm legile electorale și cum facem astfel încât democrația să se mențină, dar fără să punem votanții și cetățenii în pericol în perioada această de pandemie, care clar va dura, deci trebuie să avem aceste lucruri în vedere.

Despre ”democrații adolescente”



-Scrieți o carte. Care e povestea pe care vreți să o spuneți prin cartea asta?

– Cartea este un fel de Manual de Politici Publice, dar presărat cumva cu experiența mea, cu experiențe ale altor politicieni sau oameni care sunt implicați direct în Administrație Publică. Dar mă interesează aceste țări undeva în mijloc, deci aceste noi democrații. Eu le numesc democrații adolescente, deci cumva nici foarte la început. Nu suntem ca după Revoluție, trebuie să recunoaștem, lucrurile au evoluat în bine foarte mult, dar nu cred că putem compara experiența noastră cu una finlandeză sau suedeză sau germană. Lucrurile stau foarte diferit acolo.

Trebuie văzut, dacă vrei să faci politici publice de calitate într-o țară cum este România, la ce trebuie să fii atent? Pentru că pe de o parte ai societate civilă, ai votanți, ai alegeri libere, dar pe de altă parte există încă tot felul de alte probleme.

Încă avem probleme cu corupția, încă avem probleme cu clientelismul în interiorul clasei politice, deci sunt tot felul de probleme pe care trebuie să le luăm în considerare.

De multe ori aceste manuale de politici publice sunt ori scrise de cineva care este un expert în țările acestea: Marea Britanie, Franța, și atunci văd lucrurile din perspectiva lor de democrație avansată, unde lucrurile se fac într-un anumit fel sau vezi cărți scrise pentru țări ca Zimbabwe sau alte țări de acest gen, iar noi nu intrăm în categoria respectivă.

Și atunci, cumva, aceste țări de mijlocul ăsta este ignorat de experți. Și este extrem de important. Trebuie să avem în vedere și faptul că fiecare țară este diferită, are o cultură, are un alt mod de a gândi, un alt tip de psihologie.

Nu poți să vii cu un șablon și să spui: a mers perfect în Finlanda și Norvegia, aplicăm în România. Nu va merge.

De ce nu poți cere românului, repede, o atitudine deschisă față de stat

Ioana Maria Petrescu. Foto Hepta

-De dați un exemplu, vă rugăm?

–Ni se aduce aminte de foarte multe ori că țările nordice au o evaziune fiscală foarte redusă, au cheltuieli guvernamentale foarte mari, dar și taxe foarte mari, dar au o altă experiență. Au avut o democrație pentru foarte mult timp, o relație cu statul, cetățean-stat foarte onestă, pentru foarte mult timp. Acum hai să ne gândim. Timp de 45 de ani, în România, statul a fost cel rău, cel care lua pământul oamenilor, confisca proprietatea, punea oameni în închisoare.

Nu putem spune că a existat o relație corectă între stat și români. Atunci e foarte greu să le spui românilor astăzi – hai să ne comportăm precum finlandezii și să plătim taxele corect, cum le plătesc ei, pentru că așa este corect față de stat.

Da, trebuie să avem mai multe măsuri, astfel încât să reducem evaziunea fiscală, dar abordarea nu poate să fie una finlandeză sau norvegiană. Abordarea trebuie să fie una care să țină seama de cultura românilor, de istoria noastră, ca să aibă șanse de succes.

În cazul ăsta, în primul rând, să dovedești că statul poate să facă ceva pentru cetățean și este acel partener corect și apoi să ceri să fie corect și el față de stat și să-și plătească taxele la timp. E o altă abordare. Și asta încerc și în carte să explic: șabloanele nu merg.

Nu poate nici Banca Mondială, nici Fondul Monetar Internațional, nu poate nimeni să vină să-ți spună: avem șablonul acesta și îl aplicăm exact. În definitiv, trebuie ca și oamenii să fie de acord cu politica publică pe care o implementezi, astfel încât să fie de succes.

– Apropo de evaziune fiscală. Într-un articol scris în Ziarul Financiar în 2013 vă întrebați ce e de făcut pentru a evita asta. Între timp ați găsit un răspuns?

– Cred că parte din răspuns ți-am dat-o, cred că vine și din istoria lungă în care statul nu a fost un partener. Și cred că va dura foarte mult ca și statul să înceapă să se comporte altfel față de cetățeni și invers. Să îți dau un exemplu aici.

Atitudinea de infractor-polițist de la ANAF

-Vă rugăm.

-Când m-am dus la finanțe, am făcut un studiu cu cetățenii, să întrebăm care sunt problemele cele mai mari pe care le au în interacțiunea cu ANAF-ul. Și unul dintre lucrurile pe care ni le-a spus foarte multă lume a fost că, cumva, există aceast atitudine de infractor și polițist, în loc să fie una în care să te uiți la contribuabil ca și cum ar fi client. Nu te simți, spuneau oamenii, când te duci la ANAF în același mod în care te simți când te duci la o companie de telefonie și te tratează ca pe un client. Și așa ar fi normal. Acesta a fost și motivul pentru care am făcut Spațiul Virtual Privat și am mutat aceste servicii online. Tocmai pentru a trata cumva cetățeanul mai bine.

Primul pas este să câștigi încrederea contribuabililor și să le arăți că faci niște lucruri corect și le faci viața un pic mai ușoară, astfel încât să plătească taxe.

Îmi aduc aminte, când am venit în 2013, aproape nimeni nu îți dădea bon fiscal, nicăieri, era de neauzit. Acest lucru s-a schimbat, acum se dă bonul fiscal. Una dintre măsurile pe care le-am luat în acest sens a fost una pozitivă, deci nu să amendăm oamenii. Vorbesc despre Loteria fiscală, care există până astăzi. Pentru că în momentul ăla, oamenii au un motiv să ceară acest bon fiscal, nu îi amendezi, nu le dai peste mână, ci îi încurajezi să facă ceea ce este corect. Este chiar foarte încurajator că această schimbare s-a făcut în doar câțiva ani.

Deci cred că lucrurile s-au schimbat în bine, din 2013, când spuneam acele lucruri, dar mai este foarte mult de lucrat.

O altă măsură care sper să fie finalizată acum, am lansat-o în decembrie 2014, e conectarea caselor de marcat cu un jurnal electronic la ANAF. Astfel, firmele nu mai pot să face evaziune, dar pentru asta trebuie făcut acest pas și am văzut promisiuni, din fericire, din partea Guvernului că vor face acest lucru în acest an.

Despre plafonarea plăților în numerar

Să-ți dau un alt exemplu unde lucrurile s-au schimbat radical. Tot în 2014 am plafonat plățile în numerar. Înainte de perioada aceea erau cazuri reale în care veneau oamenii cu sacoșa de bani și cumpărau o casă sau cumpărau o mașină. Acest lucru nu mai este legal în România. Există o limită de tranzacții în numerar și asta e bine, pentru că orice are loc doar în numerar poate să fie ușor ascuns și poate să ducă la evaziune.

Ioana Maria Petrescu

Eu văd și altfel aici. Sunt foarte multe firme care își plătesc taxele în mod corect și atunci nu vrei să existe alte firme care le fac competiție neloială pentru că ele nu plătesc taxe. Dacă tu ești cinstit, să nu fii dezavantajat. De aceea trebuie să fim siguri că toți plătesc taxe în mod corect.

– Cum a fost pentru dumneavoastră, ca femeie, să fiți ministru al finanțelor? Cu ce mentalități v-ați întâlnit acolo?

– Cu siguranță a fost dificil. Cred că de multe ori când oamenii vor să fie misogini se ascund în spatele unor alte minciuni sau scuze. Cumva, m-au atacat foarte mulți că sunt foarte tânără și că nu am experiență de muncă. În primul rând, existau miniștri la fel de tineri în Guvern. După mine au fost și miniștri mai tineri decât mine.

În momentul în care am ajuns ministru de finanțe aveam deja 14 ani de experiență în piața muncii, am muncit în fiecare zi de când aveam 19 ani, deci nu era cazul că am plecat de pe băncile școlii și am ajuns direct la minister. Părerea mea este că lucrurile astea au fost cumva inventate pentru a ascunde altceva.

Ceea ce mă mulțumește este că nu am fost singura ministru de finanțe femeie, faptul că după mine a existat și doamna Dragu. Și sunt sigură că vor mai fi și alte femei care vor ajunge în acea funcție.

Deci cred că poate merită să fii primul și să te lupți cu aceste lucruri, pentru că odată ce ușa este deschisă, se ridică mult mai puține sprâncene în momentul în care numești o femeie pe astfel de funcții publice.

-Merită?

-Cred că poate au meritat toate atacurile și cred că oricum ar fi costurile astea sunt mult mai mici față de beneficiile pe care le ai când vezi că poți să implementezi anumite lucruri și rămân în vigoare.

E important de spus, pentru că am lucrat și în sistemul privat, și în cel universitar, și în cel public și sincer măsurile pe care poți să le iei dintr-o astfel de poziție influențează atât de mulți oameni și poți să îți lași amprenta într-un mod mult mai important decât din poziția mea universitară sau din mediul privat, unde am făcut consultanță.

Dacă ar fi să dau un sfat, aș încuraja cât mai multe femei să intre în politică, să intre în administrația publică, acest sacrificiu merită.

Majoritatea, am aflat asta când am ajuns la finanțe, majoritatea angajaților din finanțe sunt femei, doar că nu sunt neapărat în vârful piramidei sunt femei. În jur de 75% erau femei.

În timpul mandatului meu am numit-o pe doamna Pescaru ca Secretar de Stat, deci am pus o femeie și pe Roxana Bănică, Secretar General. E important ca odată ce femeile ajung în astfel de poziții să numească alte doamne în poziții importante. Am dat exemplul acestor doamne pentru că nu au plecat odată cu mine, deci clar au fost calificate pentru acea poziție și au rămas în continuare în administrația publică și și-au făcut treaba timp de mai multe guverne.

„Atunci se poate”

– Cum ați făcut față criticilor?

– Din punctul meu de vedere, eu nu mă uitam la ceea ce se spunea decât dacă trebuia să răspund punctual la niște minciuni sfruntate, care au existat, destul de multe. Și atunci, da, răspundeam punctual la acele lucruri, îmi spuneau cei de la comunicare la care să răspund și la care nu. Dar nu citeam lucrurile astea sau să mă uit foarte mult la televizor la ceea ce se spunea despre mine, pentru că asta însemna că ar fi însemnat că doar cu asta m-aș fi ocupat, să mă gândesc la aceste lucruri. E mai bine să te focusezi pe ce treabă ai.

– Cu ce lecții ați plecat de la minister?

– Cred că cea mai încurajatoare este faptul că cu siguranță schimbarea se poate și poți să faci niște lucruri. Este foarte greu, dar asta am învățat: că dacă te ții și vrei cu adevărat să faci ceva și te înconjori de niște oameni deștepți, atunci se poate.

Mulți se gândesc că poate nu e posibil să schimbi ceva și e o luptă pierdută din start și aș vrea să le spun că nu este adevărat. Este foarte greu pentru că sunt piedici la tot pasul, întotdeauna vor fi alte interese mai importante care încearcă să te oprească să faci ceva, dar asta nu înseamnă că este imposibil.

