Iohannis spune că se impune o amânare a măsurilor fiscale: E total inoportun să se ţintească ca dată de implementare 1 ianuarie 2018

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, după participarea la o gală a Asociației Municipiilor din România, că s-ar impune o amânare semnificativă a modificărilor legislaţiei fiscale, despre care ministrul Finanțelor spunea că se vor adopta miercuri, în ședința de Guvern, șeful statului precizând că termenul de aplicare a acestora la 1 ianuarie 2018 este ”total inoportun”.

„Am văzut cu toţii că în afară de iniţiatori toată lumea este împotriva acestor modificări. Cred că trebuie să dea de gândit oricui care doreşte să facă modificări atât de ample şi vede că nu vrea nimeni să meargă pe aceeaşi linie. Cred că minim, minimorum s-ar impune o amânare semnificativă, un studiu foarte bine fundamentat şi atunci lucrurile se pot discuta în linişte. După părerea mea, este total, dar total inoportun să se ţintească ca şi dată de implementare 1 ianuarie 2018″, a afirmat Iohannis, la Ateneu.

Președintele a amintit faptul că a ieșit public, săptămâna trecută, pentru a critica ”anunţatele modificări în legislaţia fiscală”.

”Am numit acest comportament al PSD în materie o ţopăială fiscal-bugetară şi tot ce am văzut la televizor şi tot ce am auzit şi astăzi îmi confirmă că evaluarea mea a fost cât se poate de exactă. Aş fi preferat să văd astăzi un Guvern hotărât să facă evaluări serioase, să avem simulări făcute de adevăraţi specialişti, să vedem dacă aceste măsuri sunt într-adevăr cele mai bune sau nu. Nu am văzut aşa ceva, am văzut în schimb întâlniri tot între aceiaşi politicieni care au ieşit tot cu aceleaşi opinii”, a mai spus şeful statului.

Iohannis a calificat ca „îndreptăţite” îngrijorările primarilor că vor scădea veniturile la buget prin măsurile fiscale anunţate de Guvern.

„Evident că sunt îndreptăţite. În măsura în care impozitul pe venit scade de la 16 la 10% şi în condiţiile în care cam jumătate – 47% din aceste sume – merge înapoi la administraţiile publice locale este clar că vor scădea veniturile acestor administraţii şi vor scădea semnificativ. Sunt bani care aproape peste tot sunt folosiţi, de regulă, pentru investiţii importante şi este foarte păcat să plătească comunităţile aceste ţopăieli fiscal-bugetare”, a mai spus Iohannis.

Proiectul de Ordonanţă privind modificarea Codului fiscal va fi discutat în şedinţa de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament, ministrul Finanţelor Publice, Ionuţ Mişa.

El l-a contrazis, astfel, pe premierul Tudose care afirma, la o dezbatere a Asociațiilor Municipiilor din România, în cursul dimineții, că este posibil ca măsurile controversate, inclusiv tracerea contribuțiilor de la angajator la angajat, să nu mai fie dezbătute.