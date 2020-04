De Simona David,

Ionel Dancă a precizat că rectificarea bugetară pentru anul 2020 creşte alocările în zona de Sănătate, Muncă, Finanţe, Ordine şi Siguranţă publică şi Lucrări publice.

De asemenea, au fost adăugate noi prevederi conform cărora indemnizaţiile sunt exceptate de la executare silită prin poprire, pe perioada stării de urgenţă şi 60 de zile după încetarea stării de urgenţă, a mai spus șeful Cancelariei, Ionel Dancă.

Sunt avute în vedere, în principal, asigurarea resurselor bugetare necesare pentru finanţarea măsurilor de sprijin economic adoptate de Guvern în ultima perioadă, respectiv finanţarea schemei de garantare pentru credite pentru capital de lucru şi credite pentru investiţii destinate IMM-urilor prin Fondul Naţional de Garantare şi Creditare a IMM-urilor.

Finanţarea acestei scheme crește de la 5 miliarde de lei la 15 miliarde de lei, astfel că IMM-urile pot beneficia de credite cu dobândă subvenţionată 100%, dobândă zero şi comisioane de administrare zero până la sfârşitul acestui an, potrivit legestart.ro.

Alocările bugetare necesare pentru plata indemnizaţiei de şomaj tehnic pentru salariaţii care în această perioadă au contractele de muncă suspendate, cât şi pentru persoanele care prestează servicii în baza altor forme contractuale, precum persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau persoanele prevăzute la categoria alţi profesionişti în Codul Civil, a mai precizat Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă.

De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice a publicat, miercuri, prima Rectificare Bugetară pentru anul 2020; vor primi bani: Ministerul Muncii, Sănătăţii, Transporturilor sau MAI, dar și STS, SRI, ANSVSA și Academia Română.

