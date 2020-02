De Valentina Postelnicu,

Fostul ministru afirmă că raportul la care a lucrat „este un exercițiu de sinceritate în primul rând cu sine însuşi, dincolo de orice datorie morală sau profesională”.

„E un risc asumat. Însă doar așa partidul va rămâne viu. Documentul de față prezintă echidistant ceea ce s-a făcut bine în plan economic, social și politic, de către PSD, în ultimii ani, dar mai ales ce s-a făcut rău. Am obținut, în urma acestei analize, 40 de probleme care au împiedicat să se vadă binele de atâta rău. Sunt 40 de motive pentru care electoratul și-a retras votul de încredere față de noi”, spune social-democratul.

Potrivit lui Vulpescu, „PSD are nevoie de reforma structurii ideologice, reluarea procesului de democratizare a partidului, revitalizarea TSD pentru a deveni un for politic atractiv pentru tânăra generație, respectiv de organizarea alegerilor libere și corecte pentru funcțiile de conducere din organizațiile locale”.

Raportul se intitulează „PSD, ÎNCOTRO? 2016-2019 ANALIZA EVOLUȚIEI ELECTORALE A PSD”.

Potrivit lui Vulpescu, partidul nu a avut nici forța, nici imaginația, de a-și proiecta imaginea în viitor.

„Am trăit de pe o zi pe alta, am amânat decizii importante, am ignorat schimbările din societate și, mai ales, impactul noilor tehnologii. Nu, o țară, un partid, nu se conduc pe Facebook sau pe Twitter, deși rețelele de socializare sunt cutii de rezonanță, care amplifică impactul politicilor publice și al deciziilor greșite. Nu am știut să profităm de ele pentru a avea un dialog onest cu largi categorii de cetățeni, pentru a înțelege cum s-a schimbat o mare parte a societății, ce nevoi și ce așteptări au membrii acestor grupuri sociale”.