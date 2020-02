De Cătălin Schipor,

În dosarul Nazarcea, Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, a fost acuzat de presupuse fraude cu fonduri europene.

”Respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa şi de partea civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împotriva sentinţei penale nr.84/P din 06 iunie 2019 a Curţii de Apel Constanţa, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie. Cheltuielile judiciare ocazionate de apelul parchetului rămân în sarcina statului. Obligă apelanta parte civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 februarie 2020.”, se arată în sentința instanței supreme.

Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului, a fost trimis în judecată de DNA, iar procesul a început în urmă cu trei ani.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, prelatul ar fi folosit și prezentat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (A.P.I.A.) documente false cu scopul de a obține o finanțare europeană de 1,3 milioane de lei.

”În perioada 2010 – 2016, inculpatul Petrescu Teodosie, în calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, împreună cu ceilalţi inculpaţi, a folosit şi prezentat declaraţii false în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (A.P.I.A.) în scopul de a primi fonduri europene. În documentele prezentate la A.P.I.A., inculpaţii au declarat, în mod nereal, că folosesc anumite suprafeţe agricole (peste 300 ha), situate în zona denumită “Ferma 3” – Nazarcea (localitatea Lumina, jud. Constanţa), având categoriile de folosinţă „vii pe rod cu struguri pentru vin”/„vii pe rod cu struguri nobili pentru vin”, în condiţiile în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafeţe agricole nu mai existau astfel de culture”, arăta DNA într-un comunicat de presă remis cu ocuzia trimiterii prelatului în judecată.

ÎPS Teodosie: ”Păcat de atâta osteneală a celor ce au întors pe față și pe dos toate acele acuzații”

“Nu este de comentat decât trebuie să constatăm că lucrurile lui Dumnezeu nu sunt cuprinse de întuneric. Am crezut în Dumnezeu căruia m-am încredințat cu slujirea mea la care m-a chemat, am crezut în justiție și iată că rezultatul este pe măsură. Știam că cele pentru care eram cercetat nu există ceea ce s-a dovedit și în final. Păcat de atâta osteneală a celor ce au întors pe față și pe dos toate acele declarații, acuzații. Mulțumesc lui Dumnezeu și mă rog pentru toți cei ce păzesc dreptatea în această țară, să aibă mereu credință, lumină și dragoste de oameni, să restabilească adevărul în orice împrejurare. Le mulțumesc pentru că au fost oameni de omenie, cum i-am văzut, așteptând acolo în sală la toate cazurile, când s-au arătat cu răbdare, cu înțelepciune, cu grijă față de oamenii vârstnici, față de cei ce nu auzeau. Am văzut niște oameni care se aplecau la suferințele oamenilor și căutau să pună dreptatea în lumină.”

