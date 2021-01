Înaltul ierarh, care a ignorat timp de luni de zile măsurile anti-COVID transmite acum credincioșilor că, după ce s-a documentat, are gânduri pozitive despre vaccinare.

„Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați.(…) Dacă e făcut după regulile ştiinţifice reale, nu trebuie să cred în el, constat raţional că vaccinul e un remediu împotriva bolii”, a declarat ÎPS Teodosie, luni, potrivit EuropaFM. Arhiepiscopul Teodosie a evitat să spună dacă se va vaccina.

La finalul lunii decembrie, într-un interviu acordat Agerpres, ÎPS Teodosie, declara că atâta timp cât există multe necunoscute în privinţa vaccinului anti-COVID 19, iar specialiştii se contrazic între ei, ar fi o îndrăzneală prea mare din partea sa ca păstor să promoveze acest vaccin „ca realitate obiectivă a momentului” şi să îndemne oamenii să se vaccineze.

Acum, el și-a arătat susținerea față de inițiativa Patriarhului Daniel, care a trimis ierarhilor din țară broșura informativă „Vaccinarea împotriva COVID-19 în România”.

Totodată, pe această temă a discutat și Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR, a explicat, luni, în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX. Acesta a spus că BOR, ca și celelalte culte religioase, se implică în demersul firesc al unei campanii de informare.

Întrebat dacă Patriarhul Daniel se va vaccina împotriva noului coronavirus, Vasile Bănescu a declarat că: „Este un om profund rațional, profund lucid și realist, cu siguranță nu ignoră această problemă foarte importantă, dar nu aș putea să mă exprim în numele Preafericirii Sale”.

