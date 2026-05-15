În ultimele 24 de ore, mai mult de 30 de nave au fost lăsate să tranziteze zona. Agenția de presă Tasnim a adăugat că „mai multe nave chineze” au primit permisiunea de a trece prin strâmtoare.

„Mai multe nave pot trece acum prin Strâmtoarea Ormuz cu coordonarea forțelor navale ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI)”, a declarat un jurnalist al televiziunii de stat, aflat în Bandar Abbas, principalul port din sudul Iranului.

„Aceasta demonstrează că multe țări au acceptat noile protocoale juridice impuse de Iran și de forțele navale ale CGRI în această regiune”, a adăugat el.

Parlamentul iranian analizează în prezent propuneri pentru consolidarea controlului asupra acestei rute maritime esențiale. Vicepreședintele Hamidreza Hajibabaei a anunțat pe 23 aprilie că Teheranul a început să încaseze venituri din drepturile de trecere prin strâmtoare.

În ziua 77 de război în Iran, președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au încheiat vineri o rundă finală de discuții la Beijing, încercând să gestioneze tensiunile dintre cele două superputeri, potrivit AFP. Summitul, deși important, nu a produs rezultate concrete, iar printre temele abordate a fost și războiul din Iran.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE