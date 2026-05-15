10:01 - Acum 18 minute Atacurile coloniștilor israelieni din Cisiordania au dus la răniri și incendierea unei moschei O nouă serie de raiduri violente a lovit în această dimineață teritoriile ocupate, provocând distrugeri majore în mai multe localități palestiniene. Conform agențiilor de presă locale, asaltul coloniștilor s-a soldat cu vandalizarea locuințelor, mașini arse și distrugerea unui lăcaș de cult în apropiere de Ramallah.

09:10 - Acum o ora Comandantul CENTCOM neagă informațiile potrivit cărora Iranul și-a salvat arsenalul Amiralul Brad Cooper a respins ferm în fața Senatului american evaluările din presă, afirmând că Teheranul nu mai poate amenința partenerii regionali sau Statele Unite ca în trecut. Declarațiile vin în contextul în care Casa Albă a anunțat discuții între Donald Trump și Xi Jinping pe tema blocării Strâmtorii Ormuz, potrivit TWZ.com. Conform evaluărilor, Iranul dispune încă de aproximativ 70% din lansatoarele sale mobile pe teritoriul țării și a păstrat aproximativ 70% din stocul de rachete de dinainte de război. Acest stoc cuprinde atât rachete balistice, care pot viza alte națiuni din regiune, cât și un stoc mai mic de rachete de croazieră, care pot fi utilizate împotriva țintelor de rază scurtă de acțiune, pe uscat sau pe mare. WaPo last week: "Iran retains about 75 percent of its prewar inventories of mobile launchers and about 70 percent of its prewar stockpiles of missiles" https://t.co/FpAhZQKPlG — John Hudson (@John_Hudson) May 12, 2026

08:35 - Acum 2 ore Trump afirmă că Xi împărtășește aceeași poziție în privința armei nucleare iraniene Trump a declarat că el și Xi au discutat despre Iran în cadrul unor întâlniri recente, adăugând că ambii lideri doresc ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă și se opun obținerii unei arme nucleare de către Iran. „Am rezolvat o mulțime de probleme pe care alții nu ar fi reușit să le rezolve”, a spus Trump, potrivit Reuters.

07:55 - Acum 2 ore China acuză SUA că războiul din Iran afectează piețele lumii Într-o declarație oficială publicată recent, China condamnă continuarea ostilităților care au adus pierderi severe populației civile. Autoritățile de la Beijing trag un semnal de alarmă legat de impactul negativ extins asupra creșterii economice globale și a rutelor comerciale internaționale.

00:20 - Acum 10 ore Războiul din Iran, discutat la summitul din China, fără vreo concluzie Tensiunile au fost evidente încă din prima zi a întâlnirii, când președintele Xi a avertizat asupra riscului unui „conflict” între China și SUA în legătură cu Taiwanul. „Relațiile sino-americane trebuie să fie o relație de stabilitate strategică constructivă”, a declarat liderul chinez, subliniind nevoia de predictibilitate într-o lume marcată de turbulențe, potrivit diplomației chineze. Pe agenda discuțiilor s-au aflat subiecte delicate, precum Taiwanul, conflictul SUA-Israel-Iran, relațiile comerciale, restricțiile privind accesul la resursele rare și semiconductori, inteligența artificială și proprietatea intelectuală. Competiția dintre cele două state este acerbă și se desfășoară pe mai multe planuri: strategic, comercial și tehnologic. Relațiile dintre China și SUA au fost profund afectate de războiul comercial intens din 2025, care a avut consecințe economice globale. În octombrie 2025, cei doi lideri au convenit o încetare temporară a conflictului, iar Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale generalizate impuse anterior de administrația Trump. Totuși, această pace fragilă este amenințată de posibile noi taxe americane. Potrivit AFP, summitul de la Beijing s-a încheiat cu intenții declarative, dar fără măsuri concrete care să atenueze disputele economice și geopolitice dintre cele două națiuni. Trump a părăsit China vineri după-amiază.

00:09 - Acum 10 ore Noi atacuri între Israel și Hezbollah Hezbollah a anunțat joi că a atacat trupele israeliene din nordul Israelului cu o dronă, în timp ce Libanul și Israelul desfășurau o nouă rundă de negocieri directe la Washington, potrivit AFP. Într-un comunicat, gruparea a declarat că a „țintit o adunare de soldați ai armatei inamice israeliene la situl Rosh HaNikra", situat în apropierea graniței cu Libanul, folosind o dronă. Anterior, armata israeliană confirmase că „mai mulți civili israelieni au fost răniți și evacuați pentru a primi tratament medical" după ce „o dronă explozivă lansată de organizația teroristă Hezbollah a căzut în teritoriul israelian, lângă granița Israel-Liban". Centrul Medical Galileea a raportat că patru persoane au fost rănite în urma unui atac cu dronă explozivă în parcarea de la situl Rosh HaNikra. Potrivit spitalului, una dintre victime se află în stare critică. Acest atac are loc pe fondul discuțiilor directe dintre Liban și Israel, aflate la a treia rundă în mai puțin de o lună. Oficialii celor două țări s-au întâlnit ultima dată pe 23 aprilie la Casa Albă, unde președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea cu trei săptămâni a armistițiului din războiul Israel-Hezbollah și și-a exprimat optimismul cu privire la un posibil acord istoric. Deși un armistițiu este în vigoare din 17 aprilie, Israel și Hezbollah continuă să lanseze atacuri reciproce. Acest armistițiu urmează să expire duminică, în absența unui acord. Între timp, Agenția Națională de Știri din Liban (NNA) a raportat atacuri aeriene israeliene asupra sudului și estului Libanului, inclusiv în zone care nu au fost menționate în avertismentele de evacuare anterioare ale Israelului. Într-un comunicat, armata israeliană a declarat că, în ultimele 24 de ore, a „lovit peste 65 de obiective de infrastructură ale Hezbollah în mai multe zone din sudul Libanului". Conflictul actual a început pe 2 martie, când Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului ca răspuns la uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unor atacuri americano-israeliene cu două zile înainte. De atunci, atacurile israeliene au provocat moartea a peste 2.800 de persoane în Liban, inclusiv peste 400 de victime de la 17 aprilie, conform autorităților libaneze. Potrivit armatei israeliene, pierderile proprii includ 18 soldați și un contractor civil de la începutul războiului.

