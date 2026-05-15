Live text
Acum 18 minute
Atacurile coloniștilor israelieni din Cisiordania au dus la răniri și incendierea unei moschei
Acum o ora
Comandantul CENTCOM neagă informațiile potrivit cărora Iranul și-a salvat arsenalul
Acum 2 ore
Trump afirmă că Xi împărtășește aceeași poziție în privința armei nucleare iraniene
Acum 2 ore
China acuză SUA că războiul din Iran afectează piețele lumii
Acum 10 ore
Războiul din Iran, discutat la summitul din China, fără vreo concluzie
Acum 10 ore
Noi atacuri între Israel și Hezbollah
10:01 - Acum 18 minute
15-05-2026

Atacurile coloniștilor israelieni din Cisiordania au dus la răniri și incendierea unei moschei

O nouă serie de raiduri violente a lovit în această dimineață teritoriile ocupate, provocând distrugeri majore în mai multe localități palestiniene. Conform agențiilor de presă locale, asaltul coloniștilor s-a soldat cu vandalizarea locuințelor, mașini arse și distrugerea unui lăcaș de cult în apropiere de Ramallah.

09:10 - Acum o ora
15-05-2026

Comandantul CENTCOM neagă informațiile potrivit cărora Iranul și-a salvat arsenalul

Amiralul Brad Cooper a respins ferm în fața Senatului american evaluările din presă, afirmând că Teheranul nu mai poate amenința partenerii regionali sau Statele Unite ca în trecut. Declarațiile vin în contextul în care Casa Albă a anunțat discuții între Donald Trump și Xi Jinping pe tema blocării Strâmtorii Ormuz, potrivit TWZ.com.

Conform evaluărilor, Iranul dispune încă de aproximativ 70% din lansatoarele sale mobile pe teritoriul țării și a păstrat aproximativ 70% din stocul de rachete de dinainte de război. Acest stoc cuprinde atât rachete balistice, care pot viza alte națiuni din regiune, cât și un stoc mai mic de rachete de croazieră, care pot fi utilizate împotriva țintelor de rază scurtă de acțiune, pe uscat sau pe mare.
08:35 - Acum 2 ore
15-05-2026

Trump afirmă că Xi împărtășește aceeași poziție în privința armei nucleare iraniene

Trump a declarat că el și Xi au discutat despre Iran în cadrul unor întâlniri recente, adăugând că ambii lideri doresc ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă și se opun obținerii unei arme nucleare de către Iran. „Am rezolvat o mulțime de probleme pe care alții nu ar fi reușit să le rezolve”, a spus Trump, potrivit Reuters.

07:55 - Acum 2 ore
15-05-2026

China acuză SUA că războiul din Iran afectează piețele lumii

Într-o declarație oficială publicată recent, China condamnă continuarea ostilităților care au adus pierderi severe populației civile. Autoritățile de la Beijing trag un semnal de alarmă legat de impactul negativ extins asupra creșterii economice globale și a rutelor comerciale internaționale.

00:20 - Acum 10 ore
15-05-2026

Războiul din Iran, discutat la summitul din China, fără vreo concluzie

Tensiunile au fost evidente încă din prima zi a întâlnirii, când președintele Xi a avertizat asupra riscului unui „conflict” între China și SUA în legătură cu Taiwanul. „Relațiile sino-americane trebuie să fie o relație de stabilitate strategică constructivă”, a declarat liderul chinez, subliniind nevoia de predictibilitate într-o lume marcată de turbulențe, potrivit diplomației chineze.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat subiecte delicate, precum Taiwanul, conflictul SUA-Israel-Iran, relațiile comerciale, restricțiile privind accesul la resursele rare și semiconductori, inteligența artificială și proprietatea intelectuală. Competiția dintre cele două state este acerbă și se desfășoară pe mai multe planuri: strategic, comercial și tehnologic.

Relațiile dintre China și SUA au fost profund afectate de războiul comercial intens din 2025, care a avut consecințe economice globale. În octombrie 2025, cei doi lideri au convenit o încetare temporară a conflictului, iar Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale generalizate impuse anterior de administrația Trump. Totuși, această pace fragilă este amenințată de posibile noi taxe americane.

Potrivit AFP, summitul de la Beijing s-a încheiat cu intenții declarative, dar fără măsuri concrete care să atenueze disputele economice și geopolitice dintre cele două națiuni. Trump a părăsit China vineri după-amiază.

00:09 - Acum 10 ore
15-05-2026

Noi atacuri între Israel și Hezbollah

Hezbollah a anunțat joi că a atacat trupele israeliene din nordul Israelului cu o dronă, în timp ce Libanul și Israelul desfășurau o nouă rundă de negocieri directe la Washington, potrivit AFP.

Într-un comunicat, gruparea a declarat că a „țintit o adunare de soldați ai armatei inamice israeliene la situl Rosh HaNikra”, situat în apropierea graniței cu Libanul, folosind o dronă.

Anterior, armata israeliană confirmase că „mai mulți civili israelieni au fost răniți și evacuați pentru a primi tratament medical” după ce „o dronă explozivă lansată de organizația teroristă Hezbollah a căzut în teritoriul israelian, lângă granița Israel-Liban”.

Centrul Medical Galileea a raportat că patru persoane au fost rănite în urma unui atac cu dronă explozivă în parcarea de la situl Rosh HaNikra. Potrivit spitalului, una dintre victime se află în stare critică.

Acest atac are loc pe fondul discuțiilor directe dintre Liban și Israel, aflate la a treia rundă în mai puțin de o lună. Oficialii celor două țări s-au întâlnit ultima dată pe 23 aprilie la Casa Albă, unde președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea cu trei săptămâni a armistițiului din războiul Israel-Hezbollah și și-a exprimat optimismul cu privire la un posibil acord istoric.

Deși un armistițiu este în vigoare din 17 aprilie, Israel și Hezbollah continuă să lanseze atacuri reciproce. Acest armistițiu urmează să expire duminică, în absența unui acord.

Între timp, Agenția Națională de Știri din Liban (NNA) a raportat atacuri aeriene israeliene asupra sudului și estului Libanului, inclusiv în zone care nu au fost menționate în avertismentele de evacuare anterioare ale Israelului.

Într-un comunicat, armata israeliană a declarat că, în ultimele 24 de ore, a „lovit peste 65 de obiective de infrastructură ale Hezbollah în mai multe zone din sudul Libanului”.

Conflictul actual a început pe 2 martie, când Hezbollah a lansat rachete asupra Israelului ca răspuns la uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unor atacuri americano-israeliene cu două zile înainte. De atunci, atacurile israeliene au provocat moartea a peste 2.800 de persoane în Liban, inclusiv peste 400 de victime de la 17 aprilie, conform autorităților libaneze.

Potrivit armatei israeliene, pierderile proprii includ 18 soldați și un contractor civil de la începutul războiului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
Viva.ro
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Unica.ro
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.RO
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
Parteneri
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!
Tvmania.ro
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!

Alte știri

Parchetul General explică de ce i-a reținut pe cei doi procurori de la Constanța. Cine sunt Gigi Ștefan și Teodor Niță
Știri România 10:18
Parchetul General explică de ce i-a reținut pe cei doi procurori de la Constanța. Cine sunt Gigi Ștefan și Teodor Niță
O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Exclusiv
Știri România 10:00
O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Parteneri
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul.ro
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Fanatik.ro
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Cât costă biletele pentru finala Eurovision 2026. Deși au fost epuizate rapid, se găsesc la suprapreț pe site-urile de revânzare
Stiri Mondene 10:15
Cât costă biletele pentru finala Eurovision 2026. Deși au fost epuizate rapid, se găsesc la suprapreț pe site-urile de revânzare
Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:00
Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Parteneri
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
TVMania.ro
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
GSP.ro
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
Parteneri
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax.ro
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Mediafax.ro
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”
KanalD.ro
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”

Politic

Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Politică 08:24
Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Politică 14 mai
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Fanatik.ro
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?