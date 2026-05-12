Iranul spune că este pregătit să riposteze

Principalul negociator iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat luni că Iranul este pregătit să „dea o lecţie” în cazul unei agresiuni, reacţionând la declaraţiile preşedintelui american Donald Trump despre fragilitatea armistiţiului dintre cele două state, potrivit AFP.

„Forţele noastre armate sunt pregătite să riposteze şi să dea o lecţie” în caz de agresiune, a scris pe reţeaua socială X preşedintele Parlamentului iranian.

Oficialul iranian a transmis că Teheranul este pregătit pentru orice scenariu.

Irans Parliament Speaker, Dr. Ghalibaf:



Our armed forces are ready to well-deserved response to any aggression, Mistaken strategy and decisions.

Mistaken strategy and decisions will always lead to Mistaken results, the whole world has already figured this out.



We are prepared… https://t.co/TwR9gMAFP8 — Iran In Hyderabad (@IraninHyderabad) May 11, 2026

„Suntem pregătiţi pentru orice eventualitate, vor fi surprinşi”, a adăugat Mohammad Bagher Ghalibaf.

Trump: Armistițiul este „pe aparate”

Declaraţiile vin după ce Donald Trump a afirmat luni, la Casa Albă, că armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran este extrem de fragil, în condiţiile în care negocierile pentru încheierea unui acord nu au avut succes până acum. „Armistiţiul este pe aparate, ca atunci când intră doctorul şi spune: «Domnule, fiinţa care vă este dragă are şanse exact 1% de a trăi»”, a declarat liderul american în Biroul Oval.

Preşedintele american a criticat şi propunerea transmisă duminică de Iran, spunând că documentul nu l-a convins. Trump a numit propunerea iraniană „gunoiul pe care ni l-au trimis” şi a spus că nici măcar nu a avut răbdare să o citească până la capăt.

Preţul petrolului a urcat cu peste 3%, după declarațiile lui Trump

Preţurile petrolului au crescut luni cu peste 3%, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că armistiţiul cu Iranul este „pe aparate”, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte blocată, fără perspective clare privind încheierea războiului, transmite Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 3,17 dolari, sau cu 3,13%, la 104,46 de dolari pe baril, după ce în timpul sesiunii au atins un maxim de 105,99 de dolari.

Preţul petrolului american WTI a crescut cu 2,90 de dolari, sau cu 3,04%, la 98,32 de dolari pe baril, atingând temporar pragul de 100,37 de dolari.

Tensiunile dintre SUA și Iran persistă

Amintim că un armistițiu a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după ce Trump a amenințat că va distruge „întreaga civilizație” iraniană dacă nu se ajunge la un acord. Inițial, înțelegerea trebuia să dureze doar două săptămâni, dar președintele american a decis unilateral să o prelungească pe 21 aprilie.

Însă tensiunile dintre cele două părți au persistat. Atât SUA, cât și Iranul s-au acuzat reciproc de încălcarea termenilor. În momentul anunțării armistițiului, Trump a subliniat că acesta depinde de redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, un traseu vital pentru transportul global de petrol blocat aproape complet de la începutul conflictului. Întrucât traficul maritim în zonă nu a revenit la nivelurile anterioare războiului, Trump a ordonat o blocadă navală americană în Golful Oman pentru a împiedica navele să intre sau să iasă din porturile iraniene.

Cu toate acestea, armistițiul nu a reușit să reducă violențele din regiune. În săptămâna 3-9 mai 2026, Iranul a atacat Emiratele Arabe Unite, au avut loc schimburi de focuri între SUA și Iran în strâmtoare, iar Pentagonul a raportat că a lovit două petroliere sub pavilion iranian.

Deși oficialii americani susțineau săptămâna trecută că armistițiul rămâne valabil, administrația aștepta un răspuns de la Teheran privind o propunere de încetare a conflictului și de inițiere a discuțiilor pe tema programului nuclear iranian. Trump a declarat, duminică, pe rețeaua socială Truth Social că a primit răspunsul Iranului: „Nu-mi place – TOTAL INACCEPTABIL!”, a scris el.

Cerințele Iranului pentru oprirea războiului

Potrivit televiziunii de stat iraniene, răspunsul Teheranului s-a concentrat pe încetarea conflictelor din regiune, în special în Liban, dar şi pe siguranţa navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz. Agenţia semioficială Tasnim a relatat că propunerea Iranului include: încetarea imediată a războiului pe toate fronturile; ridicarea blocadei navale impuse de SUA; garanţii că Iranul nu va mai fi atacat; eliminarea sancţiunilor americane, inclusiv interdicţia privind exporturile de petrol iranian.

În plus, The Wall Street Journal a relatat că Iranul ar fi propus diluarea unei părţi din uraniul puternic îmbogăţit şi transferarea restului către o ţară terţă. Pakistanul, care a avut un rol de mediator în discuţii, se arată în răspunsul iranian către Statele Unite, potrivit unui oficial pakistanez.

